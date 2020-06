Formule E : La saison reprendra et s'arrêtera en août

The Formula E season is resuming with a six-race Berlin showdown 😲 Don't forget to sync your calendar! Find out more: https://t.co/va24PZN4Q1

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) June 17, 2020

Alors que la F1 continue de mettre en place son programme de la saison, avec un début toujours prévu pour le 5 juillet en Autriche, la Formule E en fait de même. Des annonces concrètes ont ainsi été effectuées mercredi, et elles font la part belle à l'Allemagne : en effet,. Dans le détail, il s'agira de trois doubles manches, les mercredi 5 et jeudi 6, puis les samedi 8 et dimanche 9, et enfin les mercredi 12 et jeudi 13.Mais là où la F1 ne sait pas encore combien de courses totalisera sa saison (entre huit et quatorze épreuves), la Formule E décide que son championnat s'achèvera à l'issue de cette semaine dans la capitale allemande. D'autant que cinq courses avaient déjà été disputées - deux à Dariya, trois autres à Santiago, Mexico et Marrakech - avant l'arrêt forcé à cause de la pandémie de coronavirus, qui a conduit à l'annulation des huit ePrix restants (Sanya, Chine, Rome, Paris, Séoul, Djakarta, New York et Londres deux fois), sauf Berlin donc, qui devait initialement se courir le 21 juin.(qui compte 68 unités).