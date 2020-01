ePrix de Punta del Este : Une bataille acharnée voit Vergne s'imposer

Après avoir hérité de la pole position après le déclassement de plusieurs pilotes pour avoir touché une quille lors de la Superpole, Jean-Eric Vergne s’est vu offrir une occasion en or de creuser l’écart au classement pilotes de Formule E après les mésaventures de Felix Rosenqvist lors des qualifications. Auteur d’un départ parfait, le pilote tricolore a pris ses aises en tête de la course avant de voir l’Audi de Lucas di Grassi revenir sur lui au bénéfice de la voiture de sécurité entrée en piste suite à la panne de Nick Heidfeld, arrêté en bord de piste. Avec l’économie de batterie effectuée à ce moment, les pilotes ont pu allonger leur relais sur la première voiture avant de rentrer tous en même temps aux stands. Plus efficace dans la mise en place du harnais de sécurité dans la deuxième monoplace, l’écurie Techeetah a relancé Jean-Eric Vergne en tête de la course juste devant les Audi de Lucas di Grassi et Daniel Abt mais aussi les DS Virgin Racing de Sam Bird et Alex Lynn.

Di Grassi a tout tenté, Vergne n’a pas craqué

Pour l’Allemand, la course a pris un tour malheureux quand il a été contraint de repasser par les stands pour serrer correctement son harnais alors que celui qui a remporté la première course de la saison à Hong Kong a servi la cause de Jean-Eric Vergne. Car, durant toute la deuxième moitié de course, Lucas di Grassi est resté dans la boîte de vitesses du Français mais sans jamais pouvoir passer face au pilote Techeetah, stratège comme jamais, qui n’a jamais forcé et, dans les derniers tours, a pu profiter de la pression mise par Sam Bird sur le Brésilien pour assurer son deuxième succès de la saison après Santiago du Chili. Ce succès, additionné à la cinquième place de Felix Rosenqvist, auteur d’une belle remontée, permet à Jean-Eric Vergne de creuser l’écart au championnat.

FORMULE E / ePRIX DE PUNTA DEL ESTE

Classement final (37 tours) - Samedi 17 mars 2018

1- Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah)

2- Lucas di Grassi (BRE/Audi Sport Abt Schaeffler) à 0’’447

3- Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) à 2’’611

4- Mitch Evans (NZL/Jaguar) à 4’’075

5- Felix Rosenqvist (SUE/Mahindra) à 4’’224

...

15- Nicolas Prost (FRA/Renault e.dams) à 47’’194

...

Classement du championnat pilotes (après 6 courses sur 12)

1- Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) 109 points

2- Felix Rosenqvist (SUE/Mahindra) 79

3- Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) 76

4- Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams) 52

5- Nelson Piquet Jr (BRE/Jaguar) 45

...

17- Nicolas Prost (FRA/Renault e.dams) 7

...

Classement du championnat écuries (après 6 courses sur 12)

1- Techeetah 127 points

2- Mahindra 100

3- DS Virgin Racing 93

4- Jaguar 86

5- Renault e.dams 59

...