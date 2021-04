Endurance : A huis clos, les 24 Heures du Mans moto auront lieu en juin

📆 2021 CALENDAR UPDATE 📆

Initially scheduled for mid-April, the 44th edition of the 24 Heures Motos will now take place on 12 and 13 June.



The 8 Hours of Oschersleben cannot be held on 23 May in Germany. A later date is being sought.https://t.co/K2dl0IrwmT#FIMEWC



— FIM EWC (@FIM_EWC) April 12, 2021

Le Bol d’Or ne change pas de date

Les passionnés d’endurance moto devront finalement attendre deux mois de plus. Initialement prévues les 17 et 18 avril prochains sur le Circuit Bugatti du Mans, les 24 Heures du Mans moto 2021 ont trouvé une nouvelle date dans un calendrier du championnat du monde revu et corrigé. Avec le report à une date ultérieure de la manche de huit heures prévues sur le circuit allemand d’Oschersleben, la classique mancelle ouvrira la saison 2021 du championnat le week-end des 12 et 13 juin prochains. Toutefois, en raison du contexte sanitaire actuel, la course aura lieu à huis clos. « Depuis le début de cette crise, notre objectif principal est de maintenir autant que possible nos épreuves. Il était vital pour les concurrents, leurs partenaires et pour l'équilibre du championnat que la course ait lieu, même à huis clos, a confié Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, dans un communiqué. Nous mettrons à nouveau tout en oeuvre pour garantir une exposition maximale de cette édition, qui s'annonce une nouvelle fois passionnante sur le plan sportif. »La championnat du monde d’endurance 2021 devrait comporter quatre autres manches avec une course de douze heures à Estoril le 17 juillet qui précédera de deux mois le Bol d’Or, dont l'édition 2020 avait été annulée. Disputée sur le Circuit Paul-Ricard du Castellet, la deuxième course de 24 heures au calendrier voit sa date des 18 et 19 septembre être conservée alors que Suzuka accueillera le paddock le 7 novembre pour sa traditionnelle course de huit heures. « Ce nouveau rendez-vous pour les 24 Heures Motos est essentiel pour le championnat du monde FIM EWC et pour toutes les équipes engagées, assure François Ribeiro, patron du promoteur du championnat, Eurosport Events. Nous mettrons tout en œuvre pour que la diffusion de cette épreuve à huis clos fasse vibrer les fans français comme les spectateurs du monde entier. Tous nos efforts se tournent aussi vers l’Allemagne afin de trouver une date de report pour les 8 Heures d’Oschersleben. » Concernant les engagés pour les 24 Heures du Mans 2021, l’ACO a confirmé que les équipes ne pouvant pas participer pourront déclarer forfait à compter du 24 avril prochain et jusqu’au 14 mai.