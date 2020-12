E-Prix de Santiago : Les deux dates annulées

La double manche saoudienne maintenue en revanche

Après avoir dévoilé en juin dernier un calendrier de quatorze E-Prix, la Formule E avait rapidement fait savoir que le programme en question allait subir des changements et que l'évolution de la pandémie de Covid-19 à travers le monde dicterait la confirmation ou pas de certaines dates en particulier. Elle ne croyait pas si bien dire.Le problème est queLa situation sanitaire n'a pas laissé le choix à l'instance, qui ne désespère pas pour autant de pouvoir proposer les deux courses ultérieurement dans la saison, certes toujours sans public. « En raison des récentes nouvelles concernant la fermeture temporaire des frontières chiliennes vis-à-vis du Royaume-Uni, nous avons convenu avec la municipalité de Santiago de reporter le E-Prix 2021 de Santiago. La double manche des 16 et 17 janvier n'aura pas lieu (...) Mais nous travaillons avec la ville pour déterminer les dates auxquelles les courses auront lieu plus tard au cours du premier trimestre de l'année. Nous annoncerons officiellement ces nouvelles dates dans le cadre de la mise à jour de notre calendrier en janvier, lorsque nous confirmerons également la deuxième série de courses pour le calendrier 2020/21. »Prévu mi-janvier,En marge de l'annonce de l'annulation du double rendez-vous chilien,Et ce alors que le royaume a suspendu les vols internationaux et fermé les accès terrestres et maritimes jusqu'à nouvel ordre. De quoi redouter une nouvelle annulation ? Pour le moment, cela n'est pas le cas.