Jeudi noir pour Barreda



❌ @joanbangbang88 exits the race. The Spaniard, who had ground to a halt after running out of petrol, requested an examination by the medical team that has airlifted him to the bivouac. #Dakar2021 pic.twitter.com/2KwtvfmkYo

— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2021

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

11eme étape motos - Al-Ula - Yanbu (598 km, dont 464 km de spéciale) - Jeudi 14 janvier 2021

1- Sam Sunderland (GBR/KTM) en 4h35'12

2- Pablo Quintanilla (CHL/Husqvarna) à 2'40



3- Kevin Benavides (ARG/Honda) à 6'24



4- Daniel Sanders (AUS/KTM) à 8'34



(AUT/KTM) à 9'27

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 14'48

Classement général motos après 11 étapes (sur 12)

4- Daniel Sanders (AUS/KTM) à 7'

Skyler Howes (USA/KTM) à 6'

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 15'



🐊 "See you later, alligator"

Despite a brief issue, @AlAttiyahN was still able to bring it back to win the stage!#Dakar2021 pic.twitter.com/jywIq0IuqG



— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2021

RALLYE-RAID

/ DAKAR 2021



11eme étape autos - Al-Ula - Yanbu (598 km, dont 464 km de spéciale) - Jeudi 14 janvier 2021

1- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) en 4h34'24

2- Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) à 1'56

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 2'26

4- Yazeed Al Rajhi-Dirk Von Zitzewitz (ARA-ALL/Toyota) à 4'02

5- Giniel De Villiers-Alex Bravo (AFS-ESP/Toyota) à 13'30

Classement général autos après 11 étapes (sur 12)

1- Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 42h09'26

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 15'05

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 1h04'14

4- Jakub Przygonski-Timo Gottschalk (POL-ALL/Overdrive) à 2h32'24

5- Vladimir Vasilyev-Dmitro Tsyro (RUS-RUS/X-Raid) à 3h26'58

Ce Dakar 2021 sera décidément passionnant jusqu'au bout. Au même titre qu'il pouvait difficilement réserver un suspense plus grand. Chez les motos,Malgré ses déboires du jour (Brabec s'est perdu au kilomètre 247 et a abandonné près de sept minutes dans l'affaire, ainsi que sa place de dauphin au classement), l'Américain n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Toutefois, jeudi, lors de la 11eme et avant-dernière étape, c'estAprès deux ans de disette (sa dernière victoire remontait à 2019), le Britannique, en tête dès le kilomètre 306 de cette étape raccourcie en raison des conditions météorologiques, a ainsi renoué avec le succès.Un timing parfait pour, à un peu plus de quatre minutes (4'12) de Kevin Benavides (Honda). Certes, l'Argentin, troisième de cette 11eme étape et toujours leader du général, conserve un matelas qui devrait lui permettre de triompher vendredi à Jeddah s'il ne lui arrive pas malheur. Pour l'un des autres prétendants à la victoire finale Joan Barreda (Honda), ce Dakar est terminé en revanche. Jeudi,après être tombé en panne d'essence au kilomètre 267 (il avait manqué le ravitaillement précédent). Incapable de rejoindre le point de ravitaillement suivant, le malheureux du jour a été contraint de jeter l'éponge, non sans avoir demandé au préalable au service médical qui l'a reconduit en hélicoptère au bivouac de l'examiner.Matthias Walker...Sam Sunderland (GBR/KTM) à 4'12Ricky Brabec (USA/Honda) à 7'13......Stéphane Peterhansel (Mini) va réussir son pari., la 8eme en auto. Le recordman de succès sur le plus célèbre rallye-raid s'élancera vendredi pour la 12eme et dernière étape de cette édition avec une avance si confortable qu'il peut déjà considérer qu'il a course gagnée, sauf incident bien évidemment vendredi, ou énorme défaillance. Le Franc-Comtois a encore fait mieux, en effet, que limiter la casse, jeudi sur l'avant-dernier tracé (raccourci en raison de la météo).à l'arrivée sur son rival qatari et toujours dauphin à ce classement général nettement dominé par les deux hommes depuis le départ, mais pas davantage. Seul Al-Attiyah peut encore rêver de priver Peterhansel de son 14eme sacre vendredi. Malheureusement pour le deuxième du classement,