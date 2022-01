Dakar (motos) : Sunderland remporte le Dakar pour la deuxième fois de sa carrière

Toujours pas de podium pour Van Beveren

RALLYE-RAID - W2RC / DAKAR 2022 (MOTOS)

12eme étape - Bisha - Djeddah (164km) - Vendredi 14 janvier 2022



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 6'36”

Classement général final



Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 18'41”

GasGas a eu le nez creux. Alors que Sam Sunderland n'était pas prévu à l'origine sur cette 44eme édition du Dakar, les Autrichiens ont eu l'excellente idée de confier l'un de leurs guidons au Britannique en dernière minute le mois dernier, avec l'espoir que ce pari tenté au dernier moment porte ses fruits. Ils étaient alors probablement loin de penser queCinq ans après son succès de 2017 en Amérique du Sud,, qui s'était imposé en 2020 et 2021.Sur le podium final, Sunderland devance le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), temps scratch de cette 12eme et dernière étape très courte (164 km) pour rallier Djeddah, et l'Autrichien Mathias Walkner (KTM), troisième.Le Nordiste, qui a encore perdu du temps vendredi, a longtemps lutté pour la victoire finale avec son... beau-frère. A deux jours de la fin de ce Dakar, il se trouvait même encore aux commandes, avant qu'une grosse erreur de navigation dès les premiers kilomètres de l'avant-dernière étape, jeudi, ne vienne ruiner tous les espoirs de victoire du malheureux, contraint à l'abandon lors des deux dernières éditions. Déjà quatrième en 2017 lors de la première victoire de Sunderland, "AVB" devra encore attendre avant d'avoir droit de s'inviter sur le podium du plus célèbre rallye-raid.2- Ricky Brabec (USA/Honda) à 0'05”3- Toby Price (AUS/KTM) à 0'18”4- Jose Ignacio Cornero (CHL/Honda) à 0'29”5- Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 1'13”...Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 3'27”Matthias Walkner (AUT/KTM) à 6'47”Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 25”42