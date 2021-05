Dakar : Le nom du nouveau copilote de Sébastien Loeb officialisé

Sébastien Loeb a fait son choix. Le nonuple champion du monde était à la recherche d’un nouveau copilote en vue du Dakar 2022 après sa séparation houleuse avec Daniel Elena, qui l’a accompagné tout au long de sa carrière en rallye. Après des essais organisés à Dubaï avec deux candidats, le copilote belge Fabian Lurquin et le pilote moto Xavier de Soultrait, Sébastien Loeb avait assuré que « les résultats sont positifs pour les deux » mais alors qu’il avait assuré « partir avec l’un des deux » sur le prochain Dakar, l’Alsacien voulait se « donner quelques jours de réflexion ». Un délai qui s’est finalement fixé sur une semaine car Sébastien Loeb, au travers d’une publication effectuée sur son compte officiel Twitter a mis fin au suspense en dévoilant le nom de celui qui l’accompagnera sur « une course de pros au niveau de la navigation ».

Après plusieurs semaines d’échanges et de tests avec des copilotes spécialistes et expérimentés du #RallyeRaid, mon choix s’est finalement porté sur Fabian Lurquin. #DakarRally #BRX pic.twitter.com/AbvJ8tTusm

— Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) May 19, 2021





Lurquin choisi au vu du parcours du Dakar 2022

Alors qu’il avait présenté Xavier de Soultrait comme « un pilote moto plutôt efficace en navigation », Sébastien Loeb a officiellement choisi Fabian Lurquin pour l’accompagner à bord du BRX Hunter. Une décision que le nonuple champion du monde justifie par les caractéristiques spécifiques du parcours de la prochaine édition du Dakar. « Son approche de la course et son expérience du terrain m’ont convaincu, a ainsi confié l’Alsacien. La présentation du parcours du Dakar 2022, qui a eu lieu la semaine dernière, où la navigation aura toujours plus d’importance, a définitivement scellé mon choix. » A partir de maintenant, le nouveau duo va « commencer le travail » et « entamer un programme de préparation » dont l’objectif sera de permettre aux nouveaux partenaires de mieux se connaître. L’objectif est affiché : « être prêts pour le départ de cette épreuve mythique » qu’est le Dakar. Plus expérimenté dans l’exercice que Daniel Elena, Fabian Lurquin devrait permettre à Sébastien Loeb de se rapprocher des meilleurs spécialistes de l’épreuve, avec notamment Carlos Sainz, vainqueur en 2010, 2018 et 2020, qui va intégrer l’équipe Audi.