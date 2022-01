La 41eme pour le "Matador"



RALLYE-RAID - W2RC / DAKAR 2022 (AUTOS)

11eme étape - Bisha - Bisha (346 km) - Jeudi 13 janvier 2022



Sébastien Loeb

FRA

Classement général (après 11 étapes sur 12)

Sébastien Loeb

FRA

Sauf incident, Nasser Al-Attiyah (51 ans) a course gagnée. Déjà vainqueur du Dakar en 2011, 2015 et 2019, le Qatarien deuxième des deux dernières éditions comme en 2016 et 2018 remportera à n'en pas douter vendredi son quatrième succès dans l'épreuve. Tant que mathématiquement, le nouveau sacre d'Al-Attiyah ne sera pas validé, Sébastien Loeb, deuxième du classement général, pourra y croire, ou tenter de s'en persuader plus exactement. Néanmoins, les jeux semblent faits depuis longtemps. L'Alsacien, comme la veille, pensait d'ailleurs avoir encore repris du temps ce jeudi à son rival (4'21” très exactement), même si c'était probablement pour l'honneur uniquement. Le nonuple champion du monde, deuxième de cette 11eme et avant-dernière étape, n'avait ainsi été devancé que par Carlos Sainz jeudi. Il était ainsi revenu à moins de trente minutes (28'19”) du leader, seulement septième de cette étape 11 à près de sept minutes de l'Espagnol. Intéressant, certes, mais presque inutile à vingt-quatre heures pour Al-Attiyah de poser ses roues en vainqueur à Jeddah à l'issue d'une ultime spéciale de... 164 km.A l'arrivée, le leader du classement général n'a même pas cédé de terrain au Français pour la deuxième journée de suite. Au contraire, il a même repris un peu de temps, Loeb ayant été pénalisé après-coup de cinq minutes par les organisateurs pour un excès de vitesse dans une zone contrôlée.Sauf tremblement de terre, la première victoire de l'Alsacien, qui a eu le mérite d'insister jusqu'au bout et de ne pas se décourager en dépit de ses nombreuses mésaventures une fois de plus, attendra donc encore.au volant de son Audi RS Q e-tron alors que le prototype hybride de la marque allemande fait ses débuts sur la course.Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 3'10”Mattias Ekström-Emil Bergkvist (SUE-SUE/Audi) à 3'53”Nani Roma-Alex Haro Bravo (ESP-ESP/Bahreïn Raid Xtreme) à 4'10”Giniel de Villiers-Dennis Murphy (AFS-AFS/Toyota) à 5'11”-Fabian Lurquin (-BEL/Bahrain Raid Xtreme) à 7'21” (pénalité de 5'00”)-Fabian Lurquin (-BEL/Bahrain Raid Xtreme) à 33'19”Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (ARS-GBR/Toyota Overdrive) à 1h03'43”Orlando Terranova-Daniel Oliveras Carreras (ARG-ESP/Bahrain Raid Xtreme) à 1h31'29”Giniel de Villiers-Dennis Murphy (AFS-AFS/Toyota) à 1h44'11”