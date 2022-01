Dakar (autos) : Sainz l'emporte, Loeb perd gros, Al-Attiyah toujours leader

Loeb en plein cauchemar !



Classement de l'étape 3 (Al Qaisumah - Al Qaisumah, 636 km dont 255 km de spéciale) - Mardi 4 janvier 2022



Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA/Audi)

Classement général (après 3 étapes sur 12)



Sébastien Loeb

FRA

Ce dernier avait bien raison lundi juste après avoir signé une quinzième victoire sur le Dakar lui ayant permis de revenir à moins de dix minutes de Nasser Al-Attiyah au classement général de rappeler que la vérité d'un jour n'était jamais celle du lendemain sur cette épreuve qui ne fait aucun cadeau. Malheureusement, il en a été la première victime mardi lors d'une étape 3 qu'il avait lancée en tant qu'ouvreur. L'Alsacien et dauphin d'Al-Attiyah au général n'est pas resté longtemps aux avant-postes.qui l'a contraint à non seulement passer les dunes sur deux roues motrices uniquement mais aussi à terminer cette spéciale raccourcie sous forme de boucle autour d'Al Qaisumah dans les mêmes conditions.Comme en plus, Loeb a été victime d'une crevaison (sa troisième du jour) un peu plus tard lors de cette étape 3 décidément cauchemardesque pour lui,"El Matador" restera de surcroît à tout jamais le premier pilote à s'être imposé au volant d’un proto hybride. Et avec désormais 37'40 de retard sur Al-Attiyah, arrivé en huitième position mardi à cinq minutes de Sainz,dans le rallye-raid. "On ne lâche rien", a-t-il assuré pourtant après en avoir terminé avec ce mardi d'enfer, plus que jamais conscient que sur le Dakar, aucun jour ne ressemble à un autre.2- Henk Lategan-Brett Cummings (AFS/Toyota) à 0'38”3-à 1'41”4- Nani Roma-Alex Haro Bravo (ESP/Bahreïn Raid Xtreme) à 2'41”5- Mattias Ekström-Emil Bergkvist (SUE/Audi) à 2'59”...2--Fabian Lurquin (-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 37'40”3- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 42'06”4- Giniel De Villiers-Dennis Murphy (AFS/Toyota) à 45”225- Yazeed Al Rajhi-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 47”29...