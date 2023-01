Dakar 2023 : "C'est un peu mort", Sebastien Loeb n'y croit plus

Ce lundi se déroulait la deuxième étape du Dakar 2023 entre Sea Camp et AlUla. Alors qu'il était bien placé à l'issue de la première étape, Sebastien Loeb (BRX) a terminé très loin au terme de la deuxième manche. Le Français a terminé à 1h26 de la tête de course après avoir été contraint à un arrêt à la moitié de l'étape. Un très gros coup dur pour Sebastien Loeb qui ne pourra probablement plus jouer le classement général après ce résultat très difficile. Il a conclu l'étape à la 36ème place et pointe donc à la 31ème position du classement général. Il a expliqué les raisons de son échec et a affirmé qu'il n'y croyait plus au général dans des propos relayés par L'Equipe.

"C'était l'enfer toute la spéciale. Niveau pilotage, c'était inintéressant parce que ce n'étaient que des cailloux sur lesquels il fallait rouler au ralenti, qu'il fallait essayer de franchir sans crever. Et puis on a crevé trois fois. Il a fallu réparer un pneu avec des mèches, le truc de la mèche était cassé... On a tout fait pour rouler doucement mais ce n'est pas adapté à nos voitures et à nos pneus. Quand j'ai vu la spéciale, j'ai dit on s'en fout, il n'y a rien à jouer, quitte à perdre une demi-heure, il faut juste essayer de franchir parce que c'est du casse voiture mais on n'a pas réussi. Le général, c'est un peu mort..."