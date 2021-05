Dakar 2022 : Audi s'offre une dream team

Peterhansel : "Le futur est électrique"

Six mois après avoir annoncé qu’elle serait au départ du Dakar 2022 avec une voiture électrique, l’écurie Audi a dévoilé le nom de ses pilotes pour la prochaine édition du plus célèbre rallye-raid du monde, et il y a du lourd ! En plus du Suédois Mattias Ekström, ancien double champion de DTM et vainqueur des 24 Heures de Spa,Les deux pilotes sont des références mondiales en matière de rallye-raid et depuis 2015, le Français de 55 ans et l’Espagnol de 59 ans sont membres de la même écurie : Peugeot de 2015 à 2018 et Mini depuis 2019. Ils vont donc poursuivre l’aventure avec une troisième écurie, mais cette fois le challenge sera différent, puisqu’ils seront au volant d’une voiture électrique, au sein de la catégorie T1-E, créé en 2022 et réservée à des prototypes à faible émission de carbone. A terme, le Dakar envisage d’ailleurs la fin des moteurs thermiques pour les autos en 2030.« Ce n’est pas exagéré de parler de dream team. Stéphane est le pilote ayant eu le plus de succès sur le Dakar, Carlos l’a gagné plusieurs fois et a été champion du monde des rallyes. Matthias a déjà eu beaucoup de succès avec Audi par le passé et est l’un des pilotes les plus complets du monde.(Emil Bergkvist, Edouard Boulanger et Lucas Cruz, ndlr) qui jouent un rôle extrêmement important sur le Dakar », s’est réjoui Julius Seebach, le patron d’Audi Sport. « J’adore la nature et les beaux paysages. Sur le Dakar, on roule dans de magnifiques endroits qu’on ne verrait pas ailleurs. Le Dakar est l’une des dernières aventures de ce monde. Et le futur est électrique. Dans dix ans, tout le monde conduira des voitures électriques. Le Dakar permet de faire des tests extrêmes pour cette technologie. Nous voulons être la première équipe à gagner le Dakar avec un moteur électrique. J’ai hâte d’attaquer ce projet ambitieux avec Audi », s’enthousiasme Stéphane Peterhansel, l’homme aux 14 victoires sur le Dakar (6 en moto, 8 en auto). Rendez-vous donc le 2 janvier à Ha’il en Arabie Saoudite pour douze étapes, la plupart dans les dunes !