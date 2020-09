Auto - 24 Heures du Mans : La Toyota numéro 8 s'impose pour la troisième année de suite

La Toyota numéro 7 limite la casse



L'équipage de la Toyota n°8 remporte les 24 heures du Mans 2020. C'est le troisième succès consécutif pour le constructeur japonnais : une performance historique ! La Rebellion n°1 s'intercale entre le vainqueur et la Toyota n°7 #LEMANS24 pic.twitter.com/4y7RA8EMSv

— France tv sport (@francetvsport) September 20, 2020

Et de trois ! L'absence de Fernando Alonso n'a pas freiné la Toyota numéro 8., disputés cette année à huis clos en raison du contexte sanitaire et qui se sont achevés ce dimanche à 14h30. Au milieu de la nuit, c'est pourtant la Toyota numéro 7 qui semblait partie pour monter sur la plus haute marche du podium sur le circuit sarthois et renouer avec le succès au Mans. Mais alors que Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi et Mike Conway, en tête depuis le premier tour, continuaient de mener la danse dans la nuit, un problème de turbo les a soudainement obligés à regagner leur stand pour réparer (l'intervention a duré près d'une demi-heure)., mais sans nouveau doublé pour autant à l'arrivée pour la firme japonaise.Pour sa der en endurance, la Rebellion n°1 termine deuxième, juste devant la Toyota n°7. La Toyota n°7, maudite dans la nuit, a longtemps lutté pour la troisième place avec l’autre Rebellion, la n°3. Cette dernière, malheureusement pour elle, a dit adieu au podium après une sortie de piste de Louis Delétraz à une heure de l'arrivée de cette 88eme édition de la mythique course d'endurance mancelle. La Rebellion est longtemps restée au garage, et même si la safety car, en neutralisant la course pendant que Delétraz attendait au stand pour redémarrer, a empêché la Toyota numéro 7 de prendre le large, elle a payé cher ce retour au stand, et ce sont donc Lopez, Kobayashi et Conway qui terminent à la troisième place. Etant donné leurs ennuis de la nuit, c'est presque un exploit.