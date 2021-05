500 Miles d'Indianapolis : Le quadruplé pour Helio Castroneves, Simon Pagenaud sur le podium

Helio Castroneves a gagné les 500 Miles d'Indianapolis mais surtout une place dans les livres d'histoire. 20 ans après son premier succès sur l'ovale basée à Speedway, le Brésilien a remporté la mythique course d'Indycar pour la quatrième fois de sa carrière.Personne n'a fait mieux qu'eux. Le pilote de l'équipe Michael Shrank a bouclé les 200 tours en un peu plus de 2h30. Historique, cette édition 2021 a aussi enthousiasmé les 135 000 spectateurs présents dans les tribunes du circuit grâce à son scénario. La course a été incertaine jusqu'au bout.Parti de la huitième position sur la grille de départ, Helio Castroneves n'a pris les commandes de la course que dans les dix derniers kilomètres. Alors qu'Alex Palou avait pris la tête à cinq tours de la fin, il a été dépassé trois boucles plus tard par le Brésilien qui faisait la différence juste avant de rattraper un groupe de retardataires qui était mis à un tour.Simon Pagenaud n'a pas réussi à profiter du duel entre les deux hommes de tête pour s'offrir une chance de s'imposer. Le Français qui était parti de la 26eme place est très bien remonté mais il a dû se contenter de la plus petite marche du podium. Revenu dans le top 10 après la mi-course, le pilote de l'écurie Penske était trop court pour faire mieux qu'une très belle troisième place. De son côté, Sébastien Bourdais s'est classé 26eme.