24 Heures de Daytona : Simon Pagenaud ajoute une ligne à son palmarès

Duval et Vautier également sur le podium

Après les 500 Miles d’Indianapolis, Simon Pagenaud s’offre les 24 Heures de Daytona ! Arrivé au sein de l’écurie Meyer Shank Racing en IndyCar pour la saison 2022, le natif de Montmorillon a pris part à la plus prestigieuse course d’endurance en Amérique du Nord avec sa nouvelle formation. Le champion IndyCar 2016 a ainsi partagé un prototype Acura avec son coéquipier en monoplace Helio Castroneves, tenant du titre de l’Indy 500, mais également Tom Blomqvist et Oliver Jarvis, vainqueur des 24 Heures du Mans en LMP2 en 2017. Profitant d’un niveau de performance supérieur par rapport à leurs rivaux, les quatre pilotes ont fait fi d’une crevaison, d’un souci de capot moteur et d’une pénalité pour excès de vitesse dans la ligne des stands pour aller chercher la victoire au terme du double tour d’horloge sur le mythique tracé floridien. L’équipage du Meyer Shank Racing s’impose avec une marge infime de 3 secondes sur l’Acura du Wayne Taylor Racing de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi et Will Stevens.Un podium qui a pris un peu plus les couleurs françaises puisque la Cadillac du JDC Miller Motorsports confiée à Loïc Duval, Ben Keating, Tristan Vautier et Richard Westbrook a pris la troisième place à quatre secondes des vainqueurs. Mais Simon Pagenaud n’est pas le seul pilote français à l’avoir emporté ce dimanche à Daytona. En effet, dans la catégorie GTD Pro, la Porsche confiée à Mathieu Jaminet, Matt Campbell et Felipe Nasr, pilote d’essai de la marque allemande en vue de son retour au plus haut niveau de l’endurance dès l’édition 2022 des 24 Heures de Daytona, sont allés chercher la victoire dans le tout dernier tour grâce à une attaque payante du Tricolore. Les pilotes d’IndyCar ont été à la fête en Floride ce week-end malgré les très faibles températures, qui ont frôlé le 0°C durant la nuit. En effet, dans la catégorie LMP2, Devlin DeFrancesco, Patricio O’Ward et Colton Herta, accompagnés d’Eric Lux, l’ont emporté.