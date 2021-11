TQO (F/J2) : Victorieuse de la Slovaquie, l'équipe de France reste en lice pour Pékin

Fin du match ⏱️



Les Bleues s'imposent 3 buts à 1 grâce à des buts d'@estelled12, @22Gwendo et @LoreBaudrit !



L'équipe de France féminine s'offre ainsi une finale pour les Jeux demain (19h00) face à la Suède 🔥#FRASVK #ObjectifJO #MissionBleue pic.twitter.com/OyFcl2gKPV

— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) November 13, 2021

Les Bleues à 60 minutes de Pékin

HOCKEY SUR GLACE - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (F) / GROUPE E

1ere journée - Jeudi 11 novembre 2021

2eme journée - Samedi 13 novembre 2021

3eme journée - Dimanche 14 novembre 2021

Classement

Les Bleues peuvent encore rêver de Pékin ! Deux jours après leur succès inaugural face à la Corée du Sud, les joueuses de Grégory Tarlé ont été mises en difficulté mais ont su tenir jusqu’au bout la victoire face à la Slovaquie. Une rencontre que les Tricolores ont démarré sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score au bout de 82 secondes ! Sur une passe décisive de Clara Rozier, Estelle Duvin est allé tromper Nikola Zimkova. Les Bleues ont ensuite résisté quand Marie-Pierre Pelissou a été sortie deux minutes pour interférence avant d’être deux fois en supériorité numérique, sans toutefois parvenir à en tirer parti dans cette première période. L’entame du deuxième tiers-temps a également été en faveur de l’équipe de France. Deux minutes après la reprise, sur une action initiée par Chloé Aurard, Gwendoline Gendarme a permis aux Tricolores d’enfin faire le break et de se donner de l’air dans 20 minutes totalement maîtrisées.Toutefois, les Slovaques ont mis sous pression la défense française et Caroline Baldin, qui s’est jetée sur tous les palets. Avec dix minutes encore à jouer, les Bleues se un peu plus rassurées… en infériorité numérique. Alors qu’Anouck Bouche venait de quitter la glace pour avoir accroché son adversaire, Lore Baudrit a profité d’un palet en profondeur pour prendre de vitesse son adversaire directe et aller tromper la gardienne slovaque. Toutefois, après un palet retenu par la main par Marion Allemoz, la Slovaquie a bénéficié d’un tir de pénalité. Nicol Lucak Cupkova n’a pas laissé passer l’occasion de tromper Caroline Baldin. Les Slovaques ont tenté le tout pour le tout dans les 25 dernières secondes avec la sortie de Nikola Zimkova mais sans bouleverser le résultat de la rencontre. Les Bleues s’imposent avec autorité (3-1) et s’offrent une finale face à la Suède ce dimanche, dont le vainqueur sera qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin.Du 11 au 14 novembre 2021 à Luleå (Suède)- Corée du Sud : 4-0Slovaquie -: 0-3- Slovaquie : 3-1Suède - Corée du SudCorée du Sud - SlovaquieSuède - FranceSuède 3Corée du Sud 0Slovaquie 0Seul le premier du groupe sera qualifié pour le tournoi olympique féminin de hockey sur glace.