Tournoi des 4 Nations : L'équipe de France l'emporte face à la Slovénie

Les Bleus ont fini par faire la différence

HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI DES 4 NATIONS

1ere journée - Jeudi 11 novembre 2021

2eme journée - Vendredi 12 novembre 2021

3eme journée - Samedi 13 novembre 2021

Les Bleus repartent de l’avant. Un peu plus de deux mois après la déception d’une qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin qui leur a glissé entre les doigts avec une courte défaite face à la Lettonie, les joueurs de Philippe Bozon ont retrouvé le jeu sur la glace de Jesenice, en Slovénie, pour le début du Tournoi des 4 Nations. Une compétition amicale que les Bleus ont démarré par une courte victoire face au pays-hôte. Titularisé dans le but, Sebastian Ylönen a été surpris après sept minutes de jeu par Jaka Sodja, bien décalé par Ken Ograjensek et Erik Svetina. Toutefois, les Bleus ont profité d’une supériorité numérique pour égaliser avant le quart d’heure de jeu. Sur une action solitaire, Bastien Maïa est allé tromper Zan Us.Après avoir résisté en infériorité numérique après une faute de Kévin Bozon, Hugo Gallet a donné l’avantage aux Bleus à la toute dernière seconde de la première période. Sur une passe de Bastien Maïa, le joueur évoluant en Finlande n’a pas laissé la moindre chance au gardien slovène. Toutefois, cet avantage n’aura tenu que treize minutes dans la deuxième période. Lancé par Aljosa Crnovic, Jaka Sturm est allé tromper Sebastian Ylönen. Toutefois, 86 secondes après la reprise en troisième période, Fabien Colotti a fait rugir le banc tricolore. Décalé par Floran Douay, le joueur des Rapaces a redonné l’avantage aux Bleus. En toute fin de match, les Slovènes ont fait sortir Zan Us pour jouer en supériorité numérique dans le champ mais sans résultat. L’équipe de France démarre donc sa fin de semaine en Slovénie par un succès (2-3) qui en appelle d’autres face à l’Autriche ce vendredi puis la Biélorussie ce samedi.Du 11 au 13 novembre 2021 à Jesenice (Slovénie)- Autriche : 3-1 (ap)Slovénie -: 2-3France - AutricheSlovénie - BiélorussieAutriche - SlovénieFrance - Biélorussie