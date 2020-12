Tournée des 4 tremplins : Les Français privés de nouvel an

Comme lors du concours d'Oberstdorf ce mardi, il n'y aura pas de Français à Garmisch-Partenkirchen lors de la deuxième épreuve de la tournée des quatre tremplins.Ils ont échoué à plus de dix points du top 50 qui aura le droit de revenir dans la station de bavaroise pour le concours de Nouvel an ce vendredi. Ils ont pris la 58eme et la 59eme place en inscrivant respectivement 92,4 et 88,7 unités. Le Slovène Anze Lanisek a réalise le meilleur résultat des qualifications avec un saut à 139 mètres qui lui a valu 138,6 points. Il a devancé le Norvégien Halvor Egner Granerud et l'Allemand Markus Eisenbichler.Lors de la première étape de cette tournée des quatre tremplins, Karl Geiger s'était imposé à Oberstdorf.Mais tout reste à faire. Le podium des qualifications du jour tout comme Kamil Stoch et Marius Lindvik qui sont aussi montés sur la boite mardi s'affirment comme de sérieux prétendants. C'est du côté de Bischofshofen en Autriche que l'on connaîtra le grand vainqueur de cet hiver. Il sera désigné le 6 janvier après un détour par Innsbruck.