Tir : Lamolle et Goberville en finale du pistolet à 10m

Un quart des finalistes du tir au pistolet à 10m féminin sera français ! Parmi les huit finalistes, on retrouvera en effet les deux tricolores en lice, Céline Goberville et Mathilde Lamolle. Vice-championne olympique en 2012 à Londres et éliminée en qualifications en 2016 à Rio, Céline Goberville (34 ans) a terminé huitième, avec seulement un point d'avance (577) sur la neuvième et première non-qualifiée, à l'issue des six séries de cinq tirs. Mathilde Lamolle (24 ans), qui avait manqué la qualification pour la finale du tir à 25m en 2016 à Rio, a quant à elle terminé cinquième, avec 578 points (dont deux fois 99 sur 100). Comme samedi au tir à la carabine 10m, le record olympique a été battu en qualifications, par la Chinoise Ranxin Jiang, avec un score de 587. La finale se déroule dans la foulée des qualifications.