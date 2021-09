Surf - Championnat du monde : Medina et Moore couronnés, Defay quatrième

La saison 2021 de surf est terminée ! La World Surf League a pris fin mardi à Lower Trestles en Californie, avec un nouveau format qui a permis de sacrer Gabriel Medina et Carissa Moore. Les cinq meilleurs surfeurs et les cinq meilleures surfeuses au classement mondial après les sept premières manches de la saison (qui se sont déroulées à Hawaï, en Australie, en Californie et au Mexique) se sont retrouvés pour une finale avec un format particulier : le n°5 et le n°4 mondial s’affrontaient, puis le vainqueur était opposé au n°3, puis le vainqueur était opposé au n°2, puis au n°1. Chez les hommes, Conner Coffin a d’abord battu Morgan Cibilic, puis Coffin a été dominé par Filipe Toledo, qui a battu le champion olympique Italo Ferreira avant de perdre le match pour le titre contre Gabriel Medina dans une confrontation 100% brésilienne. Le grand ami de Neymar, âgé de 27 ans, remporte donc son troisième titre mondial après 2014 et 2018, et rejoint au palmarès Tom Curren, Andy Irons et Mick Fanning, également couronnés à trois reprises (le record appartenant à Kelly Slater et ses onze titres). « Je suis si heureux. Ce n’est pas tous les jours que vous réalisez vos rêves. C’est si bon de rêver. Chaque rêve semble impossible, jusqu’à ce qu’il soit réalisé. J’ai ce rêve en tête depuis un long moment », a réagi Medina.

Cinquième titre pour Moore

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SURF

Classement final (après 8 manches)

Jérémy Florès (FRA) : 14,045

Michel Bourez (FRA) : 8,640

Johanne Defay (FRA) : 32,035

Du côté des femmes, c’est Carissa Moore (29 ans), sacrée championne olympique à Tokyo et déjà championne du monde en 2011, 2013, 2015 et 2019, qui a remporté le titre mondial, après une finale qui a vu la Française Johanne Defay battre Stephanie Gilmore, puis perdre contre Sally Fitzgibbons, cette dernière perdant ensuite contre Tatiana Weston-Webb, qui s’est inclinée en finale contre Carissa Moore.A 27 ans, la Française Johanne Defay signe la plus belle saison de sa carrière en terminant n°4 mondiale. Elle s’était notamment imposée fin juin à Lemoore en Californie, sa quatrième victoire sur le circuit. Rendez-vous désormais le 29 janvier sur la célèbre vague de Pipeline, à Hawai, pour le coup d’envoi de la saison 2022.2- Filipe Toledo (BRE) : 30,7353- Italo Ferreira (BRE) : 31,6604- Conner Coffin (USA) : 25,3555- Morgan Cibilic (AUS) : 25,270...20-28-...2- Tatiana Weston-Webb (BRE) : 34,7153- Sally Fitzgibbons (AUS) : 33,0004-5- Stephanie Gilmore (AUS) : 32,035...