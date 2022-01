Super-G - Wengen : Odermatt stoppe Kilde avant les Jeux

Fin de série pour Kilde



Quand tu es le meilleur skieur du monde et que tu es désolé

Marco Odermatt fait une démonstration sur le super G de #Wengen

COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE BORMIO (ITALIE)

Classement - Jeudi 13 janvier 2022

18- Johan Clarey (FRA) à 1”43

25- Nils Allègre (FRA) à 1”76

26- Matthieu Bailet (FRA) à 1”80



36- Brice Giezendanner (FRA) à 2'44”

48- Maxence Muzaton (FRA) à 3”44



47- Mathieu Faivre (FRA) à 3”98



La moue de Marco Odermatt (24 ans), presque gêné d'avoir une nouvelle fois laissé tout le monde dans son rétroviseur, en dit long sur la domination actuelle du jeune skieur suisse.La deuxième sur la spécialité pour Odermatt, qui avait démarré de la plus belle des façons la saison de super-G en remportant celui de Beaver Creek, le 2 décembre dernier. Pour ce dernier rendez-vous du genre avant les Jeux Olympiques de Pékin (4 au 20 février),, qui semblait pourtant intouchable actuellement.(la station suisse n'avait plus accueilli de super-G depuis 1994). Le meilleur skieur du monde à l'heure actuelle en a décidé autrement. Encore une fois époustouflant, le natif de Buochs, dans le canton de Nidwald,, tandis que l'Autrichien Matthias Mayer, troisième du général derrière les deux hommes dans le même ordre, a dû une nouvelle fois se contenter de la plus petite marche, à 58 centièmes du monstre Odermatt. Premier Français du jour, l'inusable Johan Clarey (41 ans) termine 18eme. Les Bleus, avec aucun représentant dans le Top 15 de ce super-G, confirment au passage leurs difficultés actuelles. Pas vraiment rassurant avant Pékin.Alexander Aamodt Kilde (NOR) à 0”23Matthias Mayer (AUT) à 0”58Romed Baumann (ALL) à 0”61James Crawford (CAN) à 0”77Josef Ferstl (ALL) à 0”86Dominik Paris (ITA) à 0”98Christof Innerhofer (ITA) à 0”99Vincent Kriechmayr (AUT) à 1”03Daniel Danklmaier (AUT) à 1'04”