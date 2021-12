Super-G de Lake Louise (F) : Troisième victoire en trois jours pour Sofia Goggia

Trois sur trois pour Sofia Goggia à Lake Louise ! L’Italienne, victorieuse lors des deux descentes organisées dans la station canadienne, a récidivé lors du Super-G organisé ce dimanche sur l’East Summit mais l’écart a été bien moins impressionnant. Alors que Lara Gut-Behrami, avec son dossard numéro 7, a établi une référence solide, Sofia Goggia n’a pas semble en mesure d’améliorer le temps de la Suissesse. Pointée à un quart de seconde au troisième intermédiaire, la native de Bergame a terminé le parcours comme une fusée pour passer la ligne d’arrivée avec une avance de onze centièmes de seconde. Déjà troisième lors de la première descente de Lake Louise, Mirjam Puchner a créé la surprise avec son dossard numéro 29. L’Autrichienne a privé de podium sa compatriote Tamara Tippler pour six centièmes de seconde.

Gauthier et Miradoli dans les points

Mikaela Shiffrin, anonyme en descente, a profité d’un tracé plus technique pour prendre la sixième place et reprendre un peu plus d’avance sur Petra Vlhova au classement général de la Coupe du Monde. En effet, l’Américaine termine la tournée nord-américaine avec un avantage de 65 points sur la Slovaque. Breezy Johnson, très à l’aise dans l’exercice de la descente, a terminé onzième de ce Super-G. Côté Français, Tiffany Gauthier a pris la 26eme place avec deux centièmes d’avance sur Romane Miradoli, qui termine également dans les points. Laura Gauché, quant à elle, termine 31eme à quatorze centièmes de seconde du Top 30 alors que Camille Cerutti prend la 33eme place. Un week-end de Lake Louise qui se termine par un Super-G qui confirme le retour en grande forme de Sofia Goggia, qui a laissé derrière elle la déception d’avoir manqué la fin de saison dernière et les championnats du monde disputés sur ses terres.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SUPER-G DE LAKE LOUISE (F)

Classement final - Dimanche 5 décembre 2021

1- Sofia Goggia (ITA) en 1’18’’28

2- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0’’11

3- Mirjam Puchner (AUT) à 0’’44

4- Tamara Tippler (AUT) à 0’’50

5- Federica Brignone (ITA) à 0’’53

6- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’58

7- Elena Curtoni (ITA) à 0’’64

8- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1’’00

9- Joana Haehlen (SUI) à 1’’03

- Marie-Michèle Gagnon (CAN) à 1’’03

…

26- Tiffany Gauthier (FRA) à 1’’98

27- Romane Miradoli (FRA) à 2’’00

…

31- Laura Gauché (FRA) à 2’’27

…

33- Camille Cerutti (FRA) à 2’’44

…