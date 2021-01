Super-G de Garmisch-Partenkirchen (F) : L'épreuve reportée en raison de la météo

🚨BREAKING: Due to the weather situation and the permanence of fog on the race course, today's Super G in @KandaharSCG is postponed until tomorrow 1st February. #fisalpine pic.twitter.com/ExpRBenRMt

— FIS Alpine (@fisalpine) January 31, 2021

Rendez-vous ce lundi à 11h00

Au lendemain de la victoire de Lara Gut-Behrami, les skieuses les plus rapides du circuit de la Coupe du Monde vont devoir faire preuve de patience. Initialement prévu à 11h00 ce dimanche, le deuxième Super-G prévu sur la Kandahar 1 de Garmisch-Partenkirchen a tout d’abord été reporté de 30 minutes en raison d’une nappe de brouillard qui est venue envelopper le bas de la piste. Un report qui, en fin de compte ne s’est pas avéré suffisant pour permettre une amélioration des conditions météorologiques sur la station bavaroise. En raison de l’organisation du slalom de Chamonix et pour éviter que les deux événements se chevauchent, les organisateurs et les officiels de la Fédération Internationale de ski (FIS) ont alors convenu d’attendre jusqu’à 13h30 dans l’espoir de voir ce brouillard se lever et permettre la tenue dans les meilleures conditions de ce Super-G.Mais les deux heures allouées n’ont pas permis d’obtenir des conditions idéales pour organiser une épreuve de vitesse, la nappe de brouillard s’étant installée et l’absence de luminosité en raison d’un ciel couvert ne favorisant pas les athlètes. Afin de ne pas perdre une épreuve de vitesse au calendrier de la Coupe du Monde, profitant de la pause que les championnats du monde organisés à Cortina d’Ampezzo à partir du 8 février permet, les organisateurs et les officiels de la FIS ont préféré reporter d’une journée ce deuxième Super-G de Garmisch-Partenkirchen. Si la météo le permet, l’épreuve aura donc lieu ce lundi avec un premier départ prévu à 10h50 avec, une nouvelle fois, Lara Gut-Behrami qui se présentera comme la grande favorite, avec une opportunité de réduire à nouveau l’écart sur Petra Vlhova au classement général de la Coupe du Monde.