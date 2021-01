Super-G de Crans Montana : Gut-Behrami l'emporte malgré ses blessures !

Rien n'arrête visiblement Lara Gut-Behrami. Pas même les blessures. Malgré de fortes douleurs au dos, la Suissesse, également bloquée au niveau du bassin quelques heures plus tôt, s'est imposée dimanche sur le super-G de Crans Montana, qui l'a vu devancer l'Autrichienne Tamara Tippler de 93 centièmes et l'Italienne Federica Brignone de plus d'une seconde (1”02). Un petit miracle sachant que Gut-Behrami, qui en est désormais à 27 succès en Coupe du Monde, dont 14 en super-G, arrivait à peine à marcher samedi en descendant du podium de la deuxième descente. Fortement diminuée, elle venait alors de signer déjà une performance assez incroyable, uniquement dominée par la prêtresse Sofia Goggia, déjà victorieuse de la première descente la veille mais partie à la faute dimanche au même titre que l'autre immense favorite Petra Vlhova.

La veille, Gut-Behrami arrivait à peine à marcher...

Personne ne pouvait alors imaginer que la Suissesse pourrait défendre ses chances correctement vingt-quatre heures plus tard sur sa discipline préférée, ni forcément qu'elle pourrait s'aligner d'ailleurs. Et encore moins qu'elle pourrait faire mieux que toutes ses concurrentes. Pourtant, la Tessinoise s'est bien présentée dans le portillon de départ, la nuit lui ayant visiblement fait le plus grand bien. Et elle a donc signé cette 27eme victoire au plus haut niveau qui semblait plutôt promise dimanche à l'une de ses rivales. Impossible n'est pas Gut-Behrami apparemment.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Super-G de Crans Montana - Dimanche 24 janvier 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'15”63

2- Tamara Tippler (AUT) à 0”93

3- Federica Brignone (ITA) à 1”02

4- Francesca Marsaglia (ITA) à 1”06

5- Christine Scheyer (AUT) à 1”12

6- Priska Nufer (SUI) à 1”13

7- Ricarda Haaser (AUT) à 1”39

8- Marta Bassino (ITA) à 1”41

9- Corinne Suter (SUI) à 1”52

10- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) à 1”55

...

20- Tiffany Gauthier (FRA) à 2”01

31- Karen Smadja Clément (FRA) à 3”19