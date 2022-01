Super-G de Cortina d’Ampezzo (F) : La victoire pour E.Curtoni, les larmes pour Goggia, Worley sixième

😰 Terrible chute pour Sofia Goggia à Cortina d'Ampezzo ! L'Italienne s'est relevée et a pu finir sur les skis, mais difficile d'imaginer que le genou est indemne... #ChaletClub pic.twitter.com/O15N5sHyhi

— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 23, 2022

Goggia victime d’une violente chute

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE CORTINA D’AMPEZZO

Classement final - Dimanche 23 janvier 2022

Classement général de la Coupe du Monde

Classement de la Coupe du Monde de Super-G

L’Italie entre bonheur et inquiétude à Cortina d’Ampezzo. Après la descente de Bansko en janvier 2020, Elena Curtoni a su se montrer la plus rapide lors du Super-G organisé dans la station des Dolomites pour aller chercher sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Après un début de parcours prudent, la native de Morbegno a su tracer de meilleures trajectoires pour établir la référence avec son dossard 5 devant Tamara Tippler. Michelle Gisin, partie avec le dossard 16, a tout donné pour se rapprocher de l’Italienne mais échoue à la troisième place avec un retard de 24 centièmes de seconde. Federica Brignone, de son côté, a concédé 32 centièmes de seconde à sa compatriote et termine au pied du podium de ce Super-G. Le Top 5 est complété par Corinne Suter, qui a devancé d’un centième de seconde Tessa Worley. A quelques semaines des Jeux d'hiver de Pékin, la skieuse du Grand-Bornand confirme sa forme sur la discipline.Mais ce Super-G restera marquée par la chute de Sofia Goggia. Pas à l’aise sur les deux premiers secteurs de la piste, celle qui a remporté l’essentiel des épreuves de vitesse depuis le début de la saison a perdu l’équilibre et a fait un grand écart avant d’aller au sol. Si, après un moment de récupération, Sofia Goggia a pu doucement rallier l’arrivée, les doutes sont permis quant à son état de santé. En effet, l’Italienne a confié souffrir du genou gauche et devra passer dans les heures à venir des examens complémentaires afin d’en savoir plus sur la nature d’une éventuelle blessure. Après avoir dû renoncer aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo l’hiver dernier, Sofia Goggia pourrait voir ses Jeux d’hiver se terminer avant même d’avoir commencé. Côté Tricolore, Romane Miradoli termine 13eme quand Tiffany Gauthier se classe 19eme. Federica Brignone profite du résultat blanc de Soffia Goggia pour prendre la tête de la Coupe du Monde de la discipline devant Elena Curtoni dans un triplé italien. Mikaela Shiffrin, 16eme ce dimanche, profite de l’occasion pour prendre un peu plus de marge sur Petra Vlhova au classement général.Tamara Tippler (AUT) à 0’’09Michelle Gisin (SUI) à 0’’24Federica Brignone (ITA) à 0’’32Corinne Suter (SUI) à 0’’44Tessa Worley (FRA) à 0’’54Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0’’59Ester Ledecka (RTC) à 0’’61Alice Robinson (NZL) à 0’’62Mirjam Puchner (AUT) à 0’’66Romane Miradoli (FRA) à 0’’83Tiffany Gauthier (FRA) à 1’’23Petra Vlhova (SLQ) 929Sofia Goggia (ITA) 769Federica Brignone (ITA) 609Sara Hector (SUE) 582Tessa Worley (FRA) 397Elena Curtoni (ITA) 348Sofia Goggia (ITA) 332Lara Gut-Behrami (SUI) 226Mikaela Shiffrin (USA) 220Tessa Worley (FRA) 90Romane Miradoli (FRA) 90