Sprint de Nove Mesto (F) : Sixième succès consécutif pour Tiril Eckhoff, Justine Braisaz-Bouchet manque le Top 10

Tirill Eckhoff est impériale cette saison ! La Norvégienne, solide leader du classement général de la Coupe du Monde est allé chercher à l’occasion du sprint disputé à Nove Mesto sa onzième victoire de la saison, sa sixième de suite en sprint et la 24eme de sa carrière. Passée en tête au sortir d’un tir couché parfait, la numéro 1 mondiale a connu un moment de faiblesse sur le tir couché avec une cible qui n’a pas été blanchie, la contraignant à effectuer un tour de pénalité, soit 150 mètres supplémentaires. Ressortie du pas de tir à la deuxième place avec deux secondes de retard sur Dorothea Wierer, qui a signé un sans-faute au tir, Tiril Eckhoff a fait parler sa puissance et sa glisse sur les skis pour d’abord effacer son retard puis creuser l’écart sur les 1 600 derniers mètres de course. Avec son dossard 30, la Norvégienne s’est installée en tête du classement au passage sur la ligne d’arrivée avec six secondes d’avance sur Denise Herrmann alors que Dorothea Wierer, qui a connu une dernière boucle plus difficile, a concédé dix secondes à l’issue des 7,5 kilomètres de course.

Braisaz-Bouchet manque le Top 10

Une nouvelle victoire qui, au petit jeu du retrait des quatre moins bons résultats sur la saison, devrait permettre à Tiril Eckhoff de mettre les deux mains sur le gros Globe de Cristal ainsi que sur le classement du sprint. Un sprint dans la station tchèque qui, contrairement à la performance d’ensemble de l’équipe de France masculine ce jeudi, n’a pas souri aux Bleues. Partie très fort, faisant jeu égal avec Tiril Eckhoff sur les deux premiers tours, Justine Braisaz-Bouchet pourra regretter ses deux premières balles sur le tir debout. Deux fautes et donc 300 mètres supplémentaires qui ont écarté la Française de la course au podium avec une douzième place finale à 43 secondes de la Norvégienne. Deux fautes au tir, c’est ce qu’on également réalisé Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon, qui prennent respectivement les 19eme et 20eme places, n’étant séparées que par un dixième de seconde. Chloé Chevalier, avec également deux fautes, prend la 30eme place alors qu’Anaïs Bescond, 36eme, et Lou Jeanmonnot, 48eme, seront au rendez-vous de la poursuite disputée ce samedi.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / SPRINT DE NOVE MESTO (F)

Classement final - Vendredi 12 mars 2021

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 18’11’’1 (1 faute au tir)

2- Denise Herrmann (ALL) à 6’’1 (0)

3- Dorothea Wierer (ITA) à 10’’5 (0)

4- Franziska Preuss (ALL) à 17’’3 (1)

5- Yuliia Dzhima (UKR) à 30’’5 (0)

6- Dzinara Alimbekava (BIE) à 31’’4 (1)

7- Elvira Oeberg (SUE) à 36’’1 (0)

8- Susan Dunklee (USA) à 37’’2 (0)

9- Julia Schwaiger (AUT) à 38’’1 (0)

10- Lucie Charvatova (RTC) à 39’’7 (1)

...

12- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 43’’2 (2)

...

19- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1’08’6 (2)

20- Julia Simon (FRA) à 1’08’’7 (2)

...

30- Chloé Chevalier (FRA) à 1’27’’2 (2)

...

36- Anaïs Bescond (FRA) à 1’30’’2 (2)

...

48- Lou Jeanmonnot (FRA) à 1’41’’2 (1)

...



Classement général de la Coupe du Monde (après 22 épreuves)

1- Tiril Eckhoff (NOR) 983 points

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 870

3- Hanna Oeberg (SUE) 815

4- Franziska Preuss (ALL) 755

5- Dorothea Wierer (ITA) 734

...

7- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 610

...



Classement de la Coupe du Monde de sprint (après 9 épreuves)

1- Tiril Eckhoff (NOR) 414 points

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 302

3- Hanna Oeberg (SUE) 296

4- Franziska Preuss (ALL) 267

5- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 267

...