Sprint de Nove Mesto (F) : Sans trembler, Tiril Eckhoff s'est montrée dominatrice

Tiril Eckhoff ne laisse rien à personne ! A peine 24 heures après avoir dominé le sprint disputé à Nove Mesto, la Norvégienne a été une nouvelle fois au-dessus du lot à l’occasion de la poursuite. Partie avec six secondes d’avance sur sa plus proche rivale, la numéro 1 mondiale s’est élancée avec le mors aux dents pour creuser un écart quasiment deux fois plus important au moment d’aborder le premier tir, durant lequel Tiril Eckhoff n’a pas tremblé. C’est le deuxième passage face aux cibles qui a été plus problématique pour la native de Bærum avec une cible qui n’a pas été blanchie, son seul travers de l’ensemble de la course. Mais, au petit jeu des pénalités, la Norvégienne a maintenu un matelas d’une vingtaine de secondes sur la concurrence, avec Dzinara Alimbekava qui s’est installée à la deuxième place grâce aux tours de pénalité dont ont écopé Denise Herrmann, Franziska Preuss ou encore Dorothea Wierer. Plus performante sur les skis, Tiril Eckhoff n’a pas coupé son effort et a abordé le troisième tir avec près de 30 secondes d’avance.

Eckhoff y a mis la manière

Cette dernière s’est même offert le luxe de tirer plus vite que ses adversaires, reprenant cinq secondes à Dzinara Alimbekava, avec un sans-faute à son actif, alors que Franziska Preuss a repris la troisième place à Lisa Theresa Hauser, qui a failli face aux cibles. Le dernier passage face aux cibles a permis à Tiril Eckhoff et Dzinara Alimbekava de verrouiller les deux premières places mais, pour la dernière marche du podium, la lutte s’est avérée intense entre Franziska Preuss, Dorothea Wierer et Marte Olsbu Roeiseland qui, sortie du pas de teir avec treize secondes de retard, a pu recoller à un kilomètre de l’arrivée mais la Norvégienne, au sprint, a cédé face à l’Allemande. Avec cette victoire, Tiril Eckhoff consolide sa domination au classement général de la Coupe du Monde avant les finales d’Östersund. Côté Français, Anaïs Chevalier-Bouchet a su remonter neuf positions pour finir neuvième quand Justine Braisaz-Bouchet termine douzième. Partie 20eme, Julia Simon a pris la 17eme place juste devant Anaïs Bescond, qui a remonté 18 places grâce à une seule faute au tir. Avec un sans-faute, Lou Jeanmonnot est passée de la 48eme à la 26eme place, devant Chloé Chevalier, 31eme.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / POURSUITE DE NOVE MESTO (F)

Classement final - Samedi 13 mars 2021

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 27’13’’6 (1 faute au tir)

2- Dzinara Alimbekava (BIE) à 34’’6 (0)

3- Franziska Preuss (ALL) à 40’’2 (2)

4- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 41’’6 (1)

5- Dorothea Wierer (ITA) à 46’’0 (2)

6- Marketa Davidova (RTC) à 52’’6 (1)

7- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 1’01’’8 (2)

8- Susan Dunklee (USA) à 1’12’’9 (1)

9- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1’17’’0 (1)

10- Denise Herrmann (ALL) à 1’22’’3 (3)

11- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1’34’’4 (4)

...

17- Julia Simon (FRA) à 2’08’’1 (4)

18- Anaïs Bescond (FRA) à 2’08’’3 (1)

...

26- Lou Jeanmonnot (FRA) à 2’42’’2 (0)

...

31- Chloé Chevalier (FRA) à 2’55’’9 (3)

...



Classement général de la Coupe du Monde (après 23 épreuves)

1- Tiril Eckhoff (NOR) 1 043 points

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 903

3- Hanna Oeberg (SUE) 824

4- Franziska Preuss (ALL) 795

5- Dorothea Wierer (ITA) 767

...

8- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 640

...



Classement de la Coupe du Monde de poursuite (après 7 épreuves)

1- Tiril Eckhoff (NOR) 360 points

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 295

3- Franziska Preuss (ALL) 236

4- Hanna Oeberg (SUE) 235

5- Dzinara Alimbekava (BIE) 226

...

10- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 190

...