Sprint de Lenzerheide (H) : Dominés par Klaebo, Jouve et Chanavat montent ensemble sur le podium

Jouve et Chanavat ensemble sur le podium pour la deuxième fois

Le ski français est en fête ce mardi ! Alors que Tessa Worley s’est imposée à l’occasion en ski alpin à l’occasion du slalom géant organisé à Lienz, c’est un double podium que les sprinteurs tricolores se sont offert à Lenzerheide. A l’occasion du sprint organisé dans la station suisse, première des six étapes de l’édition 2021-2022 du Tour de Ski, Richard Jouve et Lucas Chanavat se sont tous deux glissés dans le Top 3 de la finale derrière l’intouchable Johannes Hoesflot Klaebo. Une journée qui avait parfaitement débuté pour les Tricolores avec le deuxième temps de Richard Jouve, immédiatement suivi par Lucas Chanavat lors des qualifications. Un duo qui a été accompagné dans la phase à élimination directe par Renaud Jay alors que Martin Collet, Jules Lapierre, Adrien Backscheider, Clément Parisse et Hugo Lapalus n’ont pas pu se glisser dans le Top 30 de ce passage chronométré sur le parcours. A partir de là, le plus dur a commencé pour les sprinteurs tricolores avec les courses à élimination directe. Placé dans le premier quart de finale, Lucas Chanavat n’a pas été en mesure de suivre Johannes Hoesflot Klaebo mais a tenu à bonne distance le Suédois Oskar Svensson afin de s’assurer de la deuxième place, directement qualificative pour les demi-finales.Richard Jouve, engagé dans la deuxième course, a fait mieux. Au sprint face à l’Italien Federico Pellegrino, le Français a su conserver deux centièmes de seconde d’avance pour s’imposer. Renaud Jay, de son côté, s’est également qualifié avec la deuxième place de sa course derrière le Norvégien Erik Valnes. Des demi-finales pour lesquelles Richard Jouve et Lucas Chanavat se sont affrontés. Si Johannes Hoesflot Klaebo a été une nouvelle fois intouchable, Richard Jouve a immédiatement assuré sa place en finale avec la deuxième position juste devant Lucas Chanavat, qui a dû attendre les temps réalisés dans l’autre course afin de s’assurer d’être dans le Top 6 de ce sprint de Lenzerheide. Heureusement pour le natif du Grand-Bornand, le Norvégien Paal Golberg s’est montré plus lent lors de sa victoire. Troisième, Renaud Jay a vu ses espoirs de finale s’envoler avant d’être déclassé pour une obstruction. En finale, c’était un peu tous face à Johannes Hoesflot Klaebo mais le Norvégien s’est une nouvelle fois montré intraitable pour aller chercher sa quatrième victoire de la saison, la troisième en sprint. Mais, juste derrière, Richard Jouve et Lucas Chanavat ont parfaitement géré leur course pour prendre, respectivement, la deuxième et la troisième place à une seconde du Norvégien, montant ainsi sur un troisième podium pour l’un, le deuxième pour l’autre. Ils se retrouvent sur le même podium pour la deuxième fois après le sprint organisé à Drammen en décembre 2018 avec, là-aussi, une victoire de Johannes Hoesflot Klaebo.