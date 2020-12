Sprint de Hochfilzen (H) : Deux Français sur le podium

COUPE DU MONDE (H) / HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement du sprint (10km) - Vendredi 11 décembre 2020

1- Johannes Dale (NOR) en 23'32"5 (0 faute)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 17"1 (0)

3- Fabien Claude (FRA) à 29" (1)

4- Johannes Boe (NOR) à 41"2 (1)

5- Sebastian Samuelsson (SUE) à 44"3 (0)

6- Emilien Jacquelin (FRA) à 45"7 (2)

7- Vetle Christiansen (NOR) à 51"1 (1)

8- Benedikt Doll (ALL) à 51"7 (1)

9- Sturla Laegreid (NOR) à 56"3 (1)

10- Erik Lesser (ALL) à 1'00 (1)

...

14- Antonio Guigonnat (FRA) à 1'09 (0)

43- Simon Desthieux (FRA) à 2'02"1 (4)

82- Oscar Lombardot (FRA) à 3'04"5 (2)

...