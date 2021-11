Il fallait oser, mais surtout y penser. Les marques de sportswear, ce n'est pas ce qui manque. Toutes redoublent d'ailleurs d'ingéniosité pour sortir du lot et faire la différence par rapport à leurs concurrents. Certaines plus que d'autres néanmoins. C'est notamment le cas de la marque Sports d'Epoque, au nom d'ailleurs bien choisi, qui a décidé d’honorer les plus grandes heures du sport. La marque française haut de gamme, fondée en 2007 par deux frères passionnés de sport Benoit et Géraud d'Argenlieu, a ainsi choisi de mettre en avant l'histoire et la légende du sport tricolore. La marque a ciblé certains événements en particulier avec des anecdotes mythiques. Sports d'Epoque a également poussé sa passion du sport jusqu'à s'arrêter sur le jargon cher à tout passionné. C'est ainsi qu'à l'approche des fêtes de Noël, l'une des collections de la marque s'est concentrée sur cette fringale tant redoutée par les cyclistes. En est né un sweat-shirt "coup de pompe", visuel à l'appui avec une roue en plein exercice de regonflage. Sorte de clin d'œil à cette décharge qui ne prévient pas et a privé ô combien de champions, y compris légendaires, d'une victoire qui semblait pourtant leur tendre les bras. Les rugbymen du XV de France ont eux aussi parfois vu filer devant leur yeux - la faute ou pas d'ailleurs à une défaillance physique - le succès escompté. Les Bleus ayant affronté l'Irlande en 1905 avaient surtout crevé l'écran, de leur côté, pour être devenus les premiers Français ce jour-là à arborer le coq sur leur maillot, tous sports confondus.

Le premier coq du sport français, les premiers Jeux d'hiver...

Là encore, Sports d'Epoque a tenu à marquer le coup, et à redonner ses lettres de noblesse à ce tout premier coq apparu sur la tunique de l'équipe de France. Pour les puristes et amateurs de produits authentiques la marque propose une réplique de cette tunique de 1905 fabriquée en France. Ce premier coq est aussi décliné façon tricolore sur des sweats zippés, T-shirts et polos manches longues. Dix-neuf ans après ce premier match de 1905 resté historique, la station de Chamonix-Mont-Blanc avait fait elle aussi l'actualité en hébergeant les tous premiers Jeux d'hiver, en 1924. Une année ancrée à tout jamais dans la chronologie des sports français. Pour le plus grand bonheur de Sports d'Epoque, suffisamment marqué pour en dessiner l'une de ses nouvelles pièces, frappée du 1924 et d'un flocon en son centre, quand le sweat "1968" (beaucoup plus coloré) rend, lui, honneur à d'autres Jeux d'hiver en France, en 1968 à Grenoble, restés ceux de l'immense Jean-Claude Killy, vainqueur cette année-là des trois médailles d'or en jeu. Autre grande heure du sport français matérialisée par la marque Sports d'Epoque à travers sa nouvelle collection. Nous replonger dans les grands moments de notre sport via des vêtements, il fallait y penser. L'enseigne chère aux frères d'Argenlieu l'a fait.