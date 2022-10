Snowboard : La championne paralympique Cécile Hernandez agressée à Paris

"Je n'avais plus de force"

C’est un long message qu’a publié ce dimanche Cécile Hernandez sur sa page Instagram. Pour raconter, pour dénoncer et pour appeler d’autres victimes à en faire de même. La snowboardeuse française de 48 ans, sacrée championne paralympique en février dernier dans la catégorie LL2 (elle souffre de sclérose en plaques) en étant qualifiée de dernière minute, a raconté l'agression dont elle a été victime la semaine passée alors qu'elle rentrait à son hôtel. Morceaux choisis : "Mercredi soir, j'étais invitée au Gala de la Fondation Alice Milliat à l'hôtel de ville de Paris. Une formidable soirée pour valoriser des personnalités, des initiatives et le sport féminin. (...) J'ai ensuite pris un taxi pour rentrer à mon hôtel (un hôtel parisien prisé), rue de Lyon. Arrivée devant l'établissement, j'ai sonné pour qu'on ouvre la porte, la sonnette ne marchait pas et personne derrière le desk, j'ai insisté en vain et au même moment, un homme est arrivé et m'a agressée.. J'ai du taper dans les portes vitrées pour qu'on m'ouvre enfin. Je suis profondément choquée de cette agression dont j'ai été victime devant cet hôtel (et son dysfonctionnement). J'ai d'abord hésité à porter plainte. Pour oublier, refouler, minimiser ? Mais je l'ai fait, j'ai eu le courage, de pousser la porte de la gendarmerie pour tout raconter dans les moindres détails afin de porter plainte et pour cet individu soit arrêté. L'agression a été filmée par la caméra de surveillance et j'espère qu'on pourra mettre cet individu hors d'état de nuire. Depuis mon retour à Perpignan, jeudi après-midi, j'enchaîne les rdv pour faire avancer l'enquête", écrit notamment la championne paralympique, qui demande à toutes les femmes ayant été victimes de cet homme cette nuit-là de ne pas hésiter à aller porter plainte.Suite à cette agression, Cécile Hernandez, qui a décidé de poursuivre sa carrière "encore quelques temps" après son triomphe en Chine, a confié avoir manqué plusieurs évènements qui lui tenaient à cœur, notamment le retour sur la neige en Italie. "Je n'avais plus de force". Retrouver l'auteur de l'agression lui permettrait sans doute d'en retrouver.