Petra Vlhova n’est donc pas invincible ! Victorieuse des deux premiers slaloms de l’hiver, la Slovaque a craqué sous la pression mise par Mikaela Shiffrin. Devancée de deux dixièmes de seconde au terme du premier tracé, l’Américaine a pris tous les risques pour signer la meilleure performance possible. Des risques qui auraient pu lui coûter cher si elle n’avait pas su garder la bonne trajectoire avec ses genoux quand le haut de son corps était déséquilibré. Ne coupant pas son effort, Mikaela Shiffrin a coupé la ligne d’arrivée avec le meilleur temps de cette deuxième manche. Sentant que sa rivale avait frappé un grand coup, Petra Vlhova se devait de répondre. Si, sur le premier intermédiaire, la Slovaque a su reprendre quelques centièmes, elle a ensuite commis une erreur qui lui a fait perdre toute sa vitesse. Pointée à 83 puis à 97 centièmes de l’Américaine, Petra Vlhova a su se reprendre sur la dernière partie du parcours pour conserver la deuxième place mais à 75 centièmes de seconde de Mikaela Shiffrin. Cette dernière signe son deuxième succès de l’hiver après le slalom géant de Sölden.

Premier podium de l’hiver pour Holdener, Noens seulement 19eme

Mais, surtout, elle signe sa 46eme victoire en slalom et égale en la matière d’Ingemar Stenmark. Derrière le duo infernal de ce début de saison, on retrouve Wendy Holdener. Troisième après le premier parcours, la Suissesse a su garder son rang malgré le fait de n’avoir signé que le cinquième temps de la deuxième manche. Katharina Liensberger, quant à elle, semble sur la bonne voie. L’Autrichienne, dominatrice en fin de saison passée, a gagné une place aux dépens de Lena Duerr pour terminer quatrième. Une deuxième manche qui a été marquée par plusieurs belles remontées dont celles d’Anna Swenn Larsson, passée de la 17eme à la neuvième place, ou de sa jeune compatriote Hanna Aronsson Elfman, qui a longtemps tenu le meilleur temps de la manche et a gagné treize positions pour terminer quinzième malgré son dossard 60. Côté Français, Nastasia Noens n’a pas confirmé les bonnes dispositions vues en début de journée. Avec le 24eme temps de la manche, la Niçoise a glissé de quatre rangs et termine ce slalom de Killington à la 19eme position. Avec cette victoire, Mikaela Shiffrin fait coup double car elle reprend la tête du classement de la Coupe du Monde avec 20 points d’avance sur Petra Vlhova.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE KILLINGTON (F)

Classement final de la 2eme manche - Dimanche 28 novembre 2021

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1’38’’33

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’75

3- Wendy Holdener (SUI) à 0’’83

4- Katharina Liensberger (AUT) à 1’’41

5- Lena Duerr (ALL) à 1’’55

6- Sara Hector (SUE) à 1’’85

7- Paula Moltzan (USA) à 2’’13

8- Maria Therese Tviberg (NOR) à 2’’15

9- Anna Swenn Larsson (SUE) à 2’’39

10- Andreja Slokar (SLO) à 2’’55

…

19- Nastasia Noens (FRA) à 3’’40

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Mikaela Shiffrin (USA) 360 points

2- Petra Vlhova (SLQ) 240

3- Andreja Slokar (SLO) 210

4- Lena Duerr (ALL) 201

5- Katharina Liensberger (AUT) 187

…

26- Coralie Frasse Sombet (FRA) 36

…



Si vous avez manqué la première manche…



Petra Vlhova reste la skieuse en grande forme dans ce début de saison. Victorieuse lors des deux slaloms organisés dans la station finlandaise de Levi, la Slovaque a pleinement profité de son dossard numéro 1 lors de la première manche du slalom de Killington. Bouclant le parcours en 49’’87, elle a placé la barre tellement haut que personne n’a été en mesure de faire mieux. En effet, seules deux de ses rivales ont su rester sous la seconde de retard par rapport à elle. Avec le dossard numéro 3, la Suissesse Wendy Holdener n’a concédé que 58 centièmes de seconde. Victorieuse du slalom géant d’ouverture à Sölden puis sans réponse face à Petra Vlhova lors du week-end de Levi, Mikaela Shiffrin a répondu au défi proposé par la Slovaque. Malgré un troisième secteur en demi-teinte et un retard proche de la demi-seconde à ce moment du parcours, l’Américaine a su finir très fort pour échouer à seulement deux dixièmes de seconde.

Noens a fait fi d'une piste en mauvais état

Derrière le trio Vlhova-Shiffrin-Holdener, on retrouve Lena Duerr mais l’Allemande concède plus d’une seconde à Petra Vlhova. Quasiment intouchable dans la discipline l’an passé, avec notamment deux victoires lors de deux dernières manches à Åre puis lors des finales de Lenzerheide, Katharina Liensberger a confirmé lors de cette première manche ses difficultés avec le cinquième temps à 1’’24 de la référence. Un premier passage qui a vu le terrain se détériorer assez rapidement. Seule l’Américaine Paula Moltzan a su se frayer un chemin dans les ornières pour signer le sixième temps à 1’’40. Avec le dossard 20 et malgré une perte de temps régulière tout au long de sa descente, Nastasia Noens a tout donné pour aller chercher une 15eme place à l’issue de cette première manche, avec la seule Maria Therese Tviberg qui a fait mieux qu’elle au-delà du dossard 30. De quoi permettre à la skieuse de Nice de viser une place d’honneur lors de la deuxième manche. Doriane Escané, quant à elle, a pris la 34eme place avec son dossard 45 et manque la qualification pour douze centièmes de seconde.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE KILLINGTON (F)

Classement final de la 1ere manche - Dimanche 28 novembre 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 49’’87

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’20

3- Wendy Holdener (SUI) à 0’’58

4- Lena Duerr (ALL) à 1’’06

5- Katharina Liensberger (AUT) à 1’’24

6- Paula Moltzan (USA) à 1’’40

7- Kristin Lysdahl (NOR) à 1’’47

8- Sara Hector (SUE) à 1’’53

9- Andreja Slokar (SLO) à 1’’56

10- Michelle Gisin (SUI) à 1’’66

…

15- Nastasia Noens (FRA) à 2’’20

…

34- Doriane Escané (FRA) à 3’’43

…