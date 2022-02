Slalom de Garmisch-Partenkirchen (H) : Meillard sans rival, Pinturault en lice pour le podium contrairement à Noël

Deuxième ce samedi, Loic Meillard est décidé à faire mieux à Garmisch-Partenkichen. Intouchable sur la première partie du tracé, le Suisse a très nettement signé le meilleur temps de la première manche sur la Gudiberg et repousse ses principaux rivaux à plus d’une demi-seconde. En effet, alors que le champion olympique du combiné alpin et du Team Event Johannes Strolz s’est rapproché à 51 centièmes, Ramon Zenhaeusern a coupé la ligne d’arrivée dans le même temps que l’Autrichien. Un duo qui ne devance que de 18 centièmes de seconde Alexis Pinturault. En difficulté sur la première partie du tracé, le skieur de Courchevel a relevé le niveau sur la suite et échoue à un peu moins de sept dixièmes de seconde de Loic Meillard. Le Tricolore sera dans la course pour un quatrième podium en Coupe du Monde cette saison après Val d’Isère et Adelboden en géant et Madonna di Campiglio en slalom.

Noël dans le dur

Pour Clément Noël, le week-end à Garmisch-Partenkirchen tourne au cauchemar. Parti à la faute lors de la deuxième manche ce samedi, le champion olympique de la discipline à Pékin n’a pas passé plus de dix portes lors de cette première manche. Le skieur de Val d’Isère a une nouvelle fois enfourché et a vu ses espoirs de deuxième victoire de la saison dans la discipline partir en fumée. Un échec qui éloigne un peu plus Clément Noël dans la course au petit Globe de Cristal. Actuel porteur du dossard rouge, Lucas Braathen est passé à côté de cette première manche avec la 18eme place et un retard supérieur à une seconde et demie sur Loic Meillard, qui pourrait déposséder le Norvégien de son paletot à l’issue de cette deuxième épreuve en Allemagne.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (H)

Classement de la 1ere manche (après 30 dossards) - Dimanche 27 février 2022

1- Loic Meillard (SUI) en 53’’76

2- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’51

- Johannes Strolz (AUT) à 0’’51

4- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’69

5- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’80

- Manuel Feller (AUT) à 0’’80

7- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’88

8- Tanguy Nef (SUI) à 1’’14

- Daniel Yule (SUI) à 1’’14

10- Timon Haugan (NOR) à 1’’15

…