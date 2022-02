Henrik Kristoffersen renoue avec la victoire en slalom. Sevré de succès dans la discipline depuis Chamonix en janvier 2021, le Norvégien a su se sortir des pièges de la deuxième manche à Garmisch-Partenkirchen. Placé au terme de la première manche avec le deuxième temps derrière la surprise Tanguy Nef, Henrik Kristoffersen savait qu’il devait faire fort pour déloger Loic Meillard de la première place. Or, le Suisse n’avait pas été irréprochable dans la deuxième partie du tracé et avait ouvert la porte. Distance aux deux premiers intermédiaires, le Norvégien a su garder sa ligne et son allant pour repasser devant et s’installer en tête pour quatorze centièmes de seconde. Fermant le portillon de départ, Tanguy Nef avait son destin en main et semblait en course pour sa première victoire en Coupe du Monde. Mais, juste après le deuxième intermédiaire, le Suisse a enfourché dans une double porte, abandonnant ses espoirs de bon résultat.

Pinturault et Noël ont déçu, premiers points pour Amiez

Henrik Kristoffersen profite de cette erreur pour signer sa 25eme victoire en Coupe du Monde et sa deuxième cette saison après le slalom géant d’Alta Badia en décembre dernier. Le Norvégien devance donc Loic Meillard et Manuel Feller, qui échoue à une demi-seconde. Avec ce succès, Henrik Kristoffersen revient à un point de son compatriote Lucas Braathen, qui n’avait pas pu terminer la première manche, au classement de la Coupe du Monde de slalom alors que la lutte s’annonce acharnée avec quatre épreuves encore à disputer cette saison. Côté Français, après le bonheur de Pékin, Clément Noël est retombé sur terre. Le champion olympique a enfourché lors de cette deuxième manche quand Alexis Pinturault, avec le 23eme temps du deuxième tracé, doit se contenter de la 15eme place. Côté Tricolore, la belle surprise restera la 17eme place de Steven Amiez. Le fils de « Bastoune », vice-champion olympique de slalom à Salt Lake City derrière Jean-Pierre Vidal, marque ainsi ses premiers points en Coupe du Monde.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (H)

Classement final de la 2eme manche - Samedi 26 février 2022

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 1’46’’14

2- Loic Meillard (SUI) à 0’’14

3- Manuel Feller (AUT) à 0’’51

4- Johannes Strolz (AUT) à 0’’76

5- Daniel Yule (SUI) à 0’’92

6- Linus Strasser (ALL) à 1’’01

7- Alex Vinatzer (ITA) à 1’’04

8- Joaquim Salarich (ESP) à 1’’11

9- Michael Matt (AUT) à 1’’12

10- Atle Lie McGrath (NOR) à 1’’14

…

15- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’61

…

17- Steven Amiez (FRA) à 1’’81

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marco Odermatt (SUI) 1200 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 825

3- Matthias Mayer (AUT) 692

4- Beat Feuz (SUI) 579

5- Vincent Kriechmayr (AUT) 564

…

9- Alexis Pinturault (FRA) 427

…



Classement de la Coupe du Monde de slalom

1- Lucas Braathen (NOR) 257 points

2- Henrik Kristoffersen (NOR) 256

3- Loic Meillard (SUI) 247

4- Manuel Feller (AUT) 245

5- Daniel Yule (SUI) 223

…

11- Clément Noël (FRA) 177

…



Si vous avez manqué la première manche…



Tanguy Nef a su saisir sa chance ! Le Suisse, malgré son dossard 25, a su tirer parti d’une luminosité revenue sur la piste Gudiberg de Garmisch-Partenkirchen. Le natif de Genève a ainsi délogé de la première place Henrik Kristoffersen pour sept centièmes de seconde. Profitant d’une piste dans les meilleures conditions, le Norvégien s’était immédiatement installé au sommet de la hiérarchie. Son compatriote Sebastian Foss-Solevaag est ensuite allé à la faute alors que, dans un premier temps, seul le Suisse Loic Meillard a su rivaliser avec Henrik Kristoffesen, se rapprochant à un centième de seconde de cette marque de référence. Mais ça, c’était avant le passage tonitruant de Tanguy Nef. Après des Jeux d’hiver de Pékin réussis pour le ski alpin suisse, Daniel Yule a surfé sur la vague pour signer le quatrième temps à 47 centièmes de seconde de son compatriote.

Pinturault et Noël vont devoir cravacher

Revenu malade de son voyage en Chine, après une quinzaine très compliquée, Alexis Pinturault n’a pas été aidé par son dossard numéro 8. En effet, le skieur de Courchevel n’a pas su dompter la Gudiberg mais, grâce à une fin de parcours plus convaincante, le tenant du gros Globe de Cristal n’a concédé que 89 centièmes de seconde à Tanguy Nef. Médaillé d’or à Pékin, Clément Noël va devoir faire une plus belle remontée s’il veut monter à nouveau sur le podium. Pas dans le bon tempo dès la sortie du portillon de départ, le skieur de Val d’Isère n’a pu faire mieux que le 12eme temps avec un retard dépassant la seconde sur Tanguy Nef. Les deux Tricolores, qui ont reculé d’un rang après la belle performance de Sandro Simonet, septième avec le dossard 32, vont devoir se montrer offensifs sur le deuxième tracé pour signer un bon résultat à Garmisch-Partenkirchen. Une deuxième manche à laquelle Steven Amiez, 27eme à 1’’94, prendra également part contrairement à Paco Rassat, qui manque le coche pour six centièmes.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (H)

Classement final de la 1ere manche - Samedi 26 février 2022

1- Tanguy Nef (SUI) en 53’’46

2- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’07

3- Loic Meillard (SUI) à 0’’08

4- Daniel Yule (SUI) à 0’’47

5- Manuel Feller (AUT) à 0’’49

6- Linus Strasser (ALL) à 0’’57

7- Sandro Simonet (SUI) à 0’’82

8- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’89

9- Johannes Strolz (ALL) à 1’’02

10- Marco Schwarz (AUT) à 1’’07

...

12- Clément Noël (FRA) à 1’’18

…

27- Steven Amiez (FRA) à 1’’94

…

32- Paco Rassat (FRA) à 2’’21

…