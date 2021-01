Ski de fond - Mass-start de Val Di Fiemme (F) : Premier podium depuis 2013 pour le fond français féminin

Meilleur résultat en Coupe du Monde pour Claudel !

Le ski français tourne à plein régime ce dimanche ! Après la troisième place tricolore sur le relais mixte de biathlon à Oberhof, Delphine Claudel (24 ans) s’est distinguée à son tour, en ski de fond.Il s'agit du premier podium français en ski de fond féminin depuis la deuxième place d'Aurore Jean sur le sprint de Sotchi en février 2013 !Ce premier podium, digne des plus grandes, décroché au sommet de l’Alpe Cermis, est son meilleur résultat en carrière. Un résultat qui vient effacer celui établi il y a cinq jours sur le 10 km de Toblach. Grâce à ce résultat, Delphine Claudel termine le Tour de Ski à la 16eme place. Ce dimanche, elle a été devancée par la Suédoise Ebba Andersson, sur la première marche du podium, et l’Américaine Jessie Diggins, qui grâce à sa deuxième place, s’impose au classement général de ce Tour de Ski. Quatrième sur cette dernière épreuve, et déposée sur la dernière partie de la course par la Française héroïque, la Russe Yulia Stupak est deuxième au général, un rang devant la gagnante du jour. Le ski de fond français peut vivre une très belle journée avec la mass-start masculine (15h35) sur laquelle, Maurice Manificat, deuxième au général du Tour de Ski, est engagé.2- Jessie Diggins (USA) à 9"23- Delphine Claudel (FRA) à 32''64- Yulia Stupak (RUS) à 40''05- Tatiana Sorina (RUS) à 1'04"3