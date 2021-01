Ski de fond : La délégation française de nouveau touchée par le coronavirus

Jules Lapierre, Maurice Manificat, Clément Parisse et Emilie Bulle ne participeront pas à la Coupe du Monde de Falun le week-end prochain (30/31 janvier), ils ont, soit, été testés positifs à la COVID 19 ou identifiés cas contact.

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) January 27, 2021

Le week-end dernier, la France avait dû renoncer

Nouveau coup dur pour le ski de fond français. En effet, la délégation tricolore est de nouveau touchée par le coronavirus. En effet, quatre athlètes sont contraints de déclarer forfait pour ce week-end, à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroulera du côté de Falun en Suède. Parmi les malheureux élus, on peut ainsi citer Maurice Manificat.A l'issue de celui-ci, deux Français avaient alors déjà été testés positifs au coronavirus. Il s'agissait de Jean-Marc Gaillard, qui fait son grand retour en équipe de France ce week-end à Falun, ainsi qu'Adrien Backscheider, qui n'a, quant à lui, toujours pas repris. Outre Manificat, les trois autres concernés, membres de l'équipe de France, sont ainsi Jules Lapierre, Clément Parisse ainsi qu'Émilie Bulle.Cette annonce a été officialisée ce mercredi matin, par la Fédération française de ski (FFS) elle-même, via son compte Twitter officiel. L'un d'entre eux a été testé positif, sans pour autant que l'identité de celui-ci ait été dévoilée, alors que les trois autres sont ainsi considérés comme étant cas contact. Dans des propos rapportés par le quotidien sportif L'Equipe, Alexandre Rousselet, le patron du groupe distance masculin, a ainsi notamment déclaré : « C'est un coup dur pour tout le groupe mais on doit préserver l'ensemble de l'équipe pour les Mondiaux dans un mois. » Le week-end dernière, une situation presque similaire avait alors eu lieu., à cause déjà de cas de coronavirus détectés en son sein. Ce week-end, l'équipe de France sera bien là, mais donc amputée de quelques membres.