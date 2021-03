Avant le doublé mardi pour Laffont ?



A seulement 22 ans, il ne manquait qu'un seul titre au palmarès déjà complètement fou de la reine du ski de bosses, sacrée championne olympique aux Jeux de Pyeongchang il y a trois ans. Deuxième des Mondiaux en 2017 et troisième de la compétition en 2019,Immense favorite de cette première épreuve, la double championne du monde en parallèle a répondu présent cette fois, contrairement aux deux éditions précédentes qui l'avait vu passer à côté de l'or. Avec une note de 82,11 qui l'assurait au pire de la médaille d'argent avant le passage de sa principale rivale la Kazakhe Yulia Galysheva, l'Ariégeoise déjà légendaire a marqué encore un peu plus sa discipline de son empreinte.Laffont n'a pourtant pas réalisé le parcours parfait lors de cette super finale, notamment en ski, avec une petite hésitation en haut du mur qui aurait pu lui coûter la médaille d'or une fois de plus si elle n'avait pas excellé sur les sauts et fait preuve d'une concentration à toute épreuve la plupart du temps. Après un backflip Japan parfait pour terminer, la championne invaincue en individuel depuis mars 2019 et déjà assurée de soulever son quatrième globe de cristal a compris qu'elle allait enfin grimper sur le toit du monde dans cette spécialité qui ne lui avait souri qu'aux Jeux avant lundi. La championne du monde devance à l'arrivée Galysheva de 2,59 points. Un gouffre, comme celui qui pourrait séparer la Française de ses concurrentes mardi lors du parallèle.