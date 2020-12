Ski alpin - Val d'Isère : La FIS a donné son feu vert

Quatre ans après le doublé de Jansrud

Feu vert pour Val d'Isère. Cinq jours après avoir été contraint, faute de neige en Savoie, d'annuler les deux géants hommes prévus les 5 et 6 décembre prochains et de les délocaliser dans la station italienne de Santa Caterina-Valfurva,Après avoir contrôlé la neige, la Fédération internationale de ski aUn énorme soulagement assorti d'une double satisfaction pour la directrice du club des sports de la station savoyarde l'ancienne championne Ingrid Jacquemod, sachant que2020 (première descente femmes du week-end le 18, deuxième descente femmes du week-end le 19 et super-G femmes le 20).« C'est un soulagement après la déception de l'annulation des géants qui devaient se disputer ce week-end. Nous avons choisi la bonne stratégie en privilégiant la préparation de la piste de vitesse, qui devrait nous permettre de livrer deux week-ends de compétition. Les services de la station et toutes les parties prenantes du comité d’organisation et du Club des Sports ont livré un travail remarquable pour arriver, dans des conditions difficiles, à relever ce défi. C’est un signe pour le monde de la montagne qui a besoin de retrouver le sourire dans le contexte actuel. », comme cela avait été le cas la semaine dernière. Le 12 décembre, le super-G hommes marquera leA l'époque, c'est la station américaine de Beaver Creek qui devait initialement accueillir les deux manches, mais le manque de neige et les températures élevés avaient profité à Val d'Isère.