Ski alpin - Super-G de Val Gardena (H) : Aamodt Kilde s'impose

Et de neuf ! Ce vendredi, Aleksandr Aamodt Kilde de retour de blessure cette saison, a signé une neuvième victoire en Coupe du Monde masculine de ski alpin, sa troisième de la saison, en remportant le super-G de Val Gardena en Italie. Une piste qui réussit décidément parfaitement bien au principal intéressé, puisque quatre de ses neuf succès, dans sa carrière, sont intervenus dans la même station. Sur ce podium du jour, le Norvégien, qui s'est montré particulièrement solide sur l'ensemble de ce parcours, a devancé deux Autrichiens, à savoir Matthias Mayer ainsi que Vincent Kriechmayr. Tous les deux échouent à respectivement 22 et 27 centièmes de la victoire.

Les Français discrets

Quant à la quatrième place du jour, elle revient au Suisse Beat Feuz, qui n'avait plus connu pareil résultat dans la spécialité depuis le mois de mars 2019. Leader du classement du championnat du monde, un autre Suisse, en la personne de Marco Odermatt, a déchanté et il doit même se contenter de la 24eme place finale. Du côté tricolore, ce n'est pas forcément mieux. Le meilleur représentant du jour en équipe de France se nomme Nils Allègre, mais il doit, malgré tout, se contenter de la quinzième place finale. Juste devant Johan Clarey, 17eme. Quant au reste du contingent tricolore, il faut encore aller chercher plus loin. Par exemple, Matthieu Bailet, parti avec le dossard numéro un, n'est que 34eme.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE VAL GARDENA (ITALIE)

Classement final - Vendredi 17 décembre 2021

1- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) en 1'25‘’91

2- Matthias Mayer (AUT) à 0‘’22

3- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0‘’27

4- Beat Feuz (SUI) à 0‘’57

5- Stefan Rogentin (SUI) à 0‘’74

6- Dominik Paris (ITA) à 0‘’80

7- Max Franz (AUT) à 0‘’85

8- James Crawford (CAN) à 0‘’92

9- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0‘’99

10- Travis Ganong (USA) à 1‘’00

...

15- Nils Allègre (FRA) à 1‘’19

17- Johan Clarey (FRA) à 1‘’20

31- Cyprien Sarrazin (FRA) à 1‘’82

34- Matthieu Bailet (FRA) à 1‘’92

40- Roy Piccard (FRA) à 2‘’13

47- Blaise Giezendanner (FRA) à 2‘’45

...