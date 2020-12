Ski alpin - Super-G de Val d'isère (H) : Grande première pour Caviezel, Pinturault brille

Déjà monté sur dix podiums de Coupe du Monde durant sa carrière, Mauro Caviezel n'avait jamais eu l'honneur de grimper sur la plus haute marche. C'est désormais chose faite depuis ce samedi à Val d'Isère, où le skieur suisse de 32 ans a remporté le Super-G. Dans des conditions météo rendues difficiles par la neige tombante et le manque de visibilité, Caviezel, parti avec le dossard 5 pour ce Super-G d'une minute, s'est imposé avec 10 centièmes d'avance sur le Norvégien Adrian Sejersted (26 ans) et 54 sur l'Autrichien Christian Walder (29 ans) qui, eux, montent sur le premier podium de leur carrière. C'est déjà le cinquième podium de Mauro Caviezel cette année. Le Suisse a donc confirmé sa montée en puissance de la plus belle des manières, en décrochant le Graal ce samedi sur la piste française, et c'est donc un cinquième skieur différent qui s'impose cette saison, après Lucas Braathen, Alexis Pinturault, Filip Zubcic et Marco Odermatt.

Pinturault brille à domicile

Alexis Pinturault, justement, a pris le départ de ce Super-G pour se faire plaisir, car il est plus spécialiste des épreuves techniques, mais le skieur français a brillé à domicile. En grande forme, le deuxième de la Coupe du Monde 2020 a réussi à prendre la septième place, à 86 centièmes de Mauro Caviezel. Il s'agit du seizième Top 10 de sa carrière en Super-G, et cela lui permet de prendre seul la tête du classement général de la Coupe du Monde. Les autres Français, plus spécialistes sur le papier, ont moins performé. Brice Roger a terminé 15eme, Blaise Giezendanner 17eme et Nils Allègre 22eme. Ils tenteront de se rattraper dimanche, à l'occasion de la descente.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement final - Samedi 12 décembre 2020

1- Mauro Caviezel (SUI) en 1'01"34

2- Adrian Sejersted (NOR) à 0"10

3- Christian Walder (AUT) à 0"54

4- Travis Ganong (USA) à 0"76

5- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"77

6- Kjetil Jansrud (NOR) à 0"82

7- Alexis Pinturault (FRA) à 0"86

8- Christof Innerhofer (FRA) à 0"88

9- Andreas Sander (ALL) à 0"88

10- Beat Feuz (SUI) à 0"91

...

15- Brice Roger (FRA) à 1"07

17- Blaise Giezendanner (FRA) à 1"14

22- Nils Allègre (FRA) 1"27

31- Johan Clarey (FRA) à 2"10

...