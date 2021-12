Ski alpin - Super-G de Val d'Isère (F) : Mais où s'arrêtera Goggia ?

Et de cinq ! Sofia Goggia a remporté sa cinquième course sur les sept dernières disputées dans le cadre de la Coupe du Monde de ski alpin féminin, ce dimanche à l'occasion du Super-G de Val d'Isère. Victorieuse de la descente samedi, l'Italienne de 29 ans a prouvé qu'elle régnait sur les épreuves de vitesse cette saison, signant une seizième victoire en Coupe du Monde ! Partie avec le dossard 5, sous un ciel bleu, Goggia, comme la veille, a pris un départ prudent, avant d'accélérer dans la deuxième partie de course, pour devancer au final Ragnhild Mowinckel de 33 centièmes. Alors que l'on s'acheminait vers un triplé italien, la Norvégienne, avec son dossard 19, est en effet venue s'intercaler pour prendre la deuxième place et monter sur son premier podium depuis février 2019 (c'était en slalom géant). Sur la troisième marche du podium, on retrouve finalement Elena Curtoni (septième podium en carrière, le deuxième de la saison), qui a devancé d'un centième sa compatriote Federica Brignone. C'est Mikaela Shiffrin, absente sur la descente samedi mais brillante sur ce Super-G dimanche, qui prend la cinquième place.

Miradoli dans le Top 10, Cerutti se révèle

Côté français, au lendemain de la belle performance de Laura Gauché, auteure de son meilleur résultat en descente (14eme) et 17eme ce dimanche, Romane Miradoli s'est elle aussi fait remarquer. La skieuse de 27 ans a terminé dixième, à 1"24 de Goggia, signant ainsi son septième Top 10 en Super-G (son meilleur résultat étant une cinquième place à Garmisch-Partenkirchen en 2019 et à La Thuile en 2016). Juste derrière elle, on retrouve Camille Cerutti, la Marseillaise qui fêtera ses 21 ans mercredi, et qui a tout simplement réussi le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du Monde en terminant onzième. La relève pour le ski français ? A confirmer ! Suite à cette course, Sofia Goggia conforte bien sûr sa première place au classement de la Coupe du Monde de Super-G, avec 93 points d'avance sur Federica Brignone, et en tête du classement général, avec 65 points d'avance sur Mikaela Shiffrin. Prochains rendez-vous pour les meilleures skieuses du monde : les géants de Courchevel mardi et mercredi. L'occasion de reprendre des points à Sofia Goggia, qui n'est pas une spécialiste de la discipline ?



COUPE DU MONDE (F) / VAL D'ISERE (FRANCE)

Classement final - Dimanche 19 décembre 2021

1- Sofia Goggia (ITA) en 1'19"23

2- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0"33

3- Elena Curtoni (ITA) à 0"51

4- Federica Brignone (ITA) à 0"52

5- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"75

6- Corinne Suter (SUI) à 0"80

7- Tamara Tippler (AUT) à 0"92

8- Cornelia Huetter (AUT) à 1"00

9- Breezy Johnson (USA) à 1"08

10- Romane Miradoli (FRA) à 1"24

11- Camille Cerutti (FRA) à 1"33

...

17- Laura Gauché (FRA) à 1"53

26- Tessa Worley (FRA) à 1"91

28- Tiffany Gauthier (FRA) à 2"01

...



Abandon : Nicol Delago (ITA), Estelle Alphand (SUE)