Ski alpin - Super-G de St-Moritz (F) : Brignone domine Curtoni, Gauthier aux portes du Top 10, Gut-Behrami se fait peur

Première victoire de la saison pour Federica Brignone ! La gagnante du gros globe 2020, qui n'avait remporté qu'une seule course la saison passée, a débloqué son compteur pour l'exercice 2021-22, en s'imposant sur le Super-G de St-Moritz. Un Super-G qui a débuté avec 40 minutes de retard et depuis le départ de réserve, en raison d'un vent violent soufflant sur le haut de la piste suisse. Partie avec le dossard 9, sous un grand ciel bleu, l'Italienne, en retard au premier intermédiaire, a réussi une grande fin de course, et l'a emporté avec 11 centièmes d'avance sur sa compatriote Elena Curtoni, qui s'offre son premier podium de la saison. Mikaela Shiffrin monte sur la troisième marche et signe donc un 112eme podium en carrière ! Alice Robinson, partie avec le dossard 26, et Ramona Siebenhofer, avec le 31, suivent au classement, alors que Sofia Goggia, deuxième du Super-G de samedi, n'a pu faire mieux que sixième, à 75 dixièmes de Brignone.

Sortie de piste pour Gut-Behrami

La gagnante de samedi, Lara Gut-Behrami, s'est quant à elle fait une belle frayeur devant son public. La Suissesse est en effet sortie de la piste à très haute vitesse en manquant un virage et à violemment percuté les filets de protection. Heureusement, après plusieurs minutes d'inquiétude, elle a pu redescendre sur ses skis, au grand soulagement de tout le monde, même si elle devrait garder quelques bleus en souvenir. Du côté des Françaises, Tiffany Gauthier a réussi une belle performance en terminant onzième, à 1"14 de la gagnante. La skieuse de 28 ans s'offre son meilleur résultat de la saison, et sa joie à l'arrivée en disait beaucoup. Laura Gauché a quant à elle fini à 1"68. Suite à cette course, Sofia Goggia conserve la tête du classement la discipline et Mikaela Shiffrin celle du classement général. Prochain rendez-vous : à Val d'Isère, avec une descente au menu samedi et un Super-G dimanche.



COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE ST-MORITZ (SUISSE)

Classement final - Dimanche 12 décembre 2021

1- Federica Brignone (ITA) en 57"81

2- Elena Curtoni (ITA) à 0"11

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"43

4- Alice Robinson (NZL) à 0"52

5- Ramona Sibenhofer (AUT) à 0"74

6- Sofia Goggia (ITA) à 0"75

7- Jasmine Fleury (SUI) à 0"82

8- Marta Bassino (ITA) à 0"83

9- Francesca Marsaglia (ITA) à 0"84

10- Michelle Gisin (SUI) à 0"98

11- Tiffany Gauthier (FRA) à 1"14

...

20- Laura Gauché (FRA) à 1"68

30- Camille Cerutti (FRA) à 2"13

32- Tessa Worley (FRA) à 2"34

41- Esther Paslier (FRA) à 3"10

...



Abandons : Lara Gut-Behrami (SUI), Romane Miradoli (FRA) , Tamara Tippler (AUT)...