En Autriche, Marco Odermatt et Matthieu Bailet peuvent avoir le sourire. Si le 1er s'est imposé ce dimanche lors du super-G de Saalbach-Hinterglemm et s'est relancé dans la course aux globes, le 2eme a signé la belle performance du jour en terminant juste derrière le Suisse. Honneur au vainqueur, qui continue de grapiller petit à petit son retard sur Alexis Pinturault au classement général. Alors qu'Odermatt avait profité de l'absence du Français samedi pour lui reprendre 45 points suite à sa 5eme sur la descente, le Suisse a continué de faire fondre l'écart qui les sépare. Autoritaire ce dimanche sur une piste technique, le skieur sociétaire du SC Hergiswil s'est imposé en 1'23"59, son 2eme succès de la saison après le géant de Santa Caterina en décembre, et profite de la modeste 15eme place du Savoyard (à 2"10) pour revenir à seulement 81 points de lui au général. « Marco Odermatt est vraiment dans une bonne forme, au classement général, ça se resserre mais c'est normal. On sort d'un week-end de vitesse et je ne m'en fais pas. J'ai fait une seule séance de super-G dernièrement, je me concentre plutôt sur la technique. Je reste devant au classement mais Marco Odermatt reste un gros client, c'est une certitude », reconnaissait Pinturault à l'issue de la course, dans des propos recueillis par L'Equipe. A six épreuves de la fin de la Coupe du monde, ce dernier est sous pression et tentera de reprendre ses distances sur le Suisse à Kranjska Gora (Slovénie), où un géant et un slalom seront au menu le week-end prochain.

Belle première pour Bailet

Derrière Odermatt, c'est donc un Français qui a fait fort à Saalbach-Hinterglemm. Sur le super-G, Bailet (2eme, à 0"62) a fait mieux que l'Autrichien Vincent Kriechmayr (à 0"81) pour s'offrir une belle première avec ce podium, alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 8eme en Coupe du monde dans la discipline à Kitzbuhel en janvier dernier ou 6eme sur la descente de Bormio (en 2018 et 2019). « C'est le plus beau feeling que j'ai ressenti dans ma carrière avec ma médaille aux Championnats du monde juniors (1er en 2016). C'est la plus belle surprise que j'ai eue, une surprise que j'ai préparée, travaillée. C'est la folie, l'euphorie et la joie aujourd'hui (dimanche). Je n'étais pas focalisé sur le podium mais depuis plusieurs courses, l'objectif était d'aller chercher devant avec le ski que j'arrive à produire à l'entraînement, les bons réglages que j'ai trouvés sur mon matériel, expliquait le Niçois. Ça fait un petit moment que je tourne autour avec trop d'erreurs, hier (samedi) je fais des erreurs en descente, aujourd'hui (dimanche) je fais deux petites fautes, ce sont des fautes d'engagement qui finalement ne me coûtent pas si cher que ça. Je vais chercher une sublime deuxième place, un premier podium que je voulais aller chercher avec énormément d'impatience. » Pour les autres Français, Blaise Giezendanner devance d'un rien Pinturault à la 14eme place (à 2"09), alors que Roy Piccard est de peu hors du top 20 (23eme, à 2"81) et Adrien Theaux hors du top 30 (31eme, à 3"33). A noter également, la 4eme et la 5eme place de l'Autrichien Raphael Haaser et du Suisse Justin Murisier, partis respectivement avec les dossards 33 et 40.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE SAALBACH-HINTERGLEMM (AUTRICHE)

Classement final - Dimanche 7 mars 2021

1- Marco Odermatt (SUI) en 1'23"59

2- Matthieu Bailet (FRA) à 0"62

3- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0"81

4- Raphael Haaser (AUT) à 0"83

5- Justin Murisier (SUI) à 0"98

6- Beat Feuz (SUI) à 1"17

7- Matthias Mayer (AUT) à 1"28

8- Andreas Sander (ALL) à 1"54

9- Bryce Bennett (USA) à 1"56

10- Daniel Hemetsberger (AUT) à 1"60

...

14- Blaise Giezendanner (FRA) à 2"09

15- Alexis Pinturault (FRA) à 2"10

23- Roy Piccard (FRA) à 2"81

31- Adrien Theaux (FRA) à 3"33

...



Abandons : Brodie Seger (CAN), Christof Innerhofer (ITA), Johan Clarey (FRA) , Loic Meillard (SUI), Nils Allègre (FRA) , Max Franz (AUT), Miha Hrobat (SLO), Emanuele Buzzi (ITA), Simon Jocher (ALL), Ralph Weber (SUI), Niels Hintermann (SUI), Bostjan Kline (SLO), Dominik Schwaiger (ALL), Olle Sundin (SUE), Sam Alphand (FRA) et Otmar Striedinger (AUT)