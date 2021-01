Il avait l’honneur de fermer le ban sur le SuperG de #Kitzbühel et @bailet_matthieu a bien fait d’attendre! Avec son dossard 50 il prend la 8e place. Incroyable! @Eurosport_FR #ChaletClub @FedFranceSki pic.twitter.com/iw4CduREqh

— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 25, 2021

Pinturault a bien fait de venir !

COUPE DU MONDE (H) / KITZBÜHEL (AUTRICHE)

Classement du Super-G - Lundi 25 janvier 2021

Matthieu Bailet (FRA) à 1"34

Alexis Pinturault (FRA) à 1"56

Johan Clarey (FRA) à 1"70

Brice Roger (FRA) à 1"97

Blaise Giezendanner (FRA) à 2"16

Adrien Théaux (FRA) à 2"21

Nils Allègre (FRA)

Roy Piccard (FRA)

En raison du report de la descente de Kitzbühel samedi, le Super-G a été décalé à lundi, et cette course de début de semaine a porté chance à Vincent Kriechmayr. L'Autrichien de 29 ans, parti avec le dossard 5 sur la piste glacée, a triomphé à domicile, en devançant de 12 centièmes le Suisse Marco Odermatt, et de 55 son compatriote Matthias Mayer.Odermatt s'offre quant à lui son neuvième podium et Mayer le 32eme, lui qui avait déjà terminé deuxième de la descente de vendredi et troisième de celle de dimanche. Le grand vainqueur des deux descentes du week-end, Beat Feuz, a quant à lui manqué une porte en fin de parcours et n'a donc pas terminé, mais il n'était de toute façon pas dans le rythme pour signer un bon résultat. La grosse surprise de cette course est venue du Canadien James Crawford, sixième avec son dossard 28, qui a signé le meilleur résultat de sa carrière, à 23 ans. Idem pour l'Autrichien de 24 ans Stefan Babinsky, parti avec le dossard 32, qui n'avait jamais fait mieux que 23eme en Coupe du Monde et qui termine septième. Et que dire que Matthieu Bailet ! Le skieur français est parti avec le 50eme et dernier dossard, deux heures après le premier, et a pris la huitième place, à 1"34 du vainqueur. A 24 ans, il signe le sixième Top 10 de sa carrière, le premier en Super-G. Quelle belle surprise !Le deuxième Français de cette course n'est pas le meilleur spécialiste de la vitesse, mais Alexis Pinturault est au-dessus du lot cette saison, et il a réussi à prendre la douzième place, à 1"56 de Kriechmayr. Johan Clarey, le héros de dimanche, avec sa deuxième place sur la descente, à 40 ans, était un peu émoussé (d'autant qu'il a subi une lourde chute jeudi à l'entraînement) et a fini treizième. Nills Allègre a quant à lui lourdement chuté après un gros saut en début de course. Il a terminé dans le deuxième filet après avoir traversé le premier, mais a réussi à se relever seul. Grâce à sa victoire, Vincent Kriechmayr prend la tête de la Coupe du Monde de Super-G, à trois courses de la fin, avec 16 points d'avance sur Mauro Caviezel, blessé, qu'on ne reverra plus cette saison.Il va maintenant faire les 140 kilomètres qui séparent Kitzbühel de Schladming, afin de participer au fameux slalom nocturne mardi.2- Marco Odermatt (SUI) à 0"123- Matthias Mayer (AUT) à 0"554- Christof Innerhofer (ITA) à 0"595- Christian Walder (AUT) à 0"706- James Crawford (CAN) à 1"117- Stefan Babinsky (AUT) à 1"198-9- Andreas Sander (ALL) à 1"41- Loic Meillard (SUI) à 1"41...12-14-19-24-26-..., Beat Feuz (SUI), Emanuele Buzzi (ITA), Kjetil Jansrud (NOR)...