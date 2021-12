Ski alpin - Super-G de Bormio (H) : Kilde en impose, Bailet et Giezendanner dans le top 10

En super-G, le patron, c'est Alexander Aamodt Kilde. Après ses victoires à Beaver Creek et Val Gardena un peu plus tôt cette saison, le Norvégien a remis ça ce mercredi pour l'emporter tranquillement sur la piste de Bormio. Gravement blessé il y a un an de ça, ce dernier a pris sa revanche en s'imposant avec la manière sur la Stelvio avec un temps de 1'27”95, reléguant du même ses concurrents loin derrière lui. En effet, les Autrichiens Raphael Haaser (à 0”72) et Vincent Kriechmayr (à 0”85) complètent le podium du jour sans pour autant avoir pu faire le poids avec Kilde en Italie. Suite à cette belle victoire, sa quatrième cette saison et la 10eme de sa carrière en Coupe du monde, le Norvégien en profite pour prendre le dossard rouge de leader de la spécialité. Leader jusque-là, l'Autrichien Matthias Mayer (13eme, à 1”66) n'a pas existé ce mercredi et rend logiquement les armes. Au classement général, le patron du super-G pointe désormais à la deuxième place, loin derrière le Suisse Marco Odermatt, solide leader et 8eme ce mercredi (à 1”43).

Bailet et Giezendanner font bonne impression

De leur côté, les Français ont montré de biens meilleures choses que la vieille sur la descente. Dans le coup pour le podium, malgré une faute sur le bas, Matthieu Bailet a finalement terminé à la 6eme place (à 1”20), soit son meilleur résultat cet hiver, tandis que Blaise Giezendanner se glisse également dans le top 10 de ce super-G à Bormio (9eme, à 1”46). Derrière eux, on retrouve cinq autres membres de la délégation tricolore dans le top 30, avec dans l'ordre, Johan Clarey (17eme, à 1”68), Roy Piccard (20eme, à 1”89), Alexis Pinturault (23eme, à 2”07), Cyprien Sarrazin (24eme, à 2”18) et Nils Allègre (27eme, à 2”38). « C'est très satisfaisant. Et aussi encourageant pour la suite. (...) Je dois garder cette intensité, cette hargne mais je dois aller chercher un peu plus de justesse : celle que Kilde a par exemple », a notamment réagi Bailet, dans des propos recueillis par L'Equipe. Ce jeudi, lors d'un nouveau super-G à Bormio, les Bleus tenteront de bien finir l'année avant la suite de la saison courant 2022.



COUPE DU MONDE (H) / SUPER-G DE BORMIO (ITALIE)

Classement - Mercredi 29 décembre 2021

1- Alexander Aamodt Kilde (NOR) en 1'27”95

2- Raphael Haaser (AUT) à 0”72

3- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0”85

4- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0”90

5- Beat Feuz (SUI) à 1”13

6- Matthieu Bailet (FRA) à 1”20

7- Stefan Rogentin (SUI) à 1”35

8- Marco Odermatt (SUI) à 1”43

9- Brice Giezendanner (FRA) à 1”46

10- Mattia Casse (ITA) à 1”48

...

17- Johan Clarey (FRA) à 1”68

20- Roy Piccard (FRA) à 1”89

23- Alexis Pinturault (FRA) à 2”07

24- Cyprien Sarrazin (FRA) à 2”18

27- Nils Allègre (FRA) à 2”38

38- Mathieu Faivre (FRA) à 3”11

55- Florian Loriot (FRA) à 4”56