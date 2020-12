Ski alpin - Super-G de Bormio : Cochran-Siegle remporte son premier succès, Pinturault 12eme

La fusée Cochran-Siegle ! 🚀L'Américain 🇺🇸réalise une grosse performance et prend provisoirement la première place de l'épreuve !

👉Suivez le Super-G de #Bormio en direct sur Eurosport et https://t.co/XcZuM6O9AA pic.twitter.com/t79K14qRSp



— Eurosport France (@Eurosport_FR) December 29, 2020

Pinturault premier Français, meilleur résultat en carrière pour Roy Piccard



Meilleur tricolore du Super G de Bormio (ITA), @AlexPinturault se classe 12e. TOP 15 également pour @Blaise_Gzndnnr, 14e. pic.twitter.com/ebfxhZ4EJk

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 29, 2020

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Super-G hommes de Bormio - Mardi 29 décembre 2020

12- Alexis Pinturault (FRA), à 1”78

14- Blaise Giezendanner (FRA), à 1”84

19- Nils Allègre (FRA), à 2”03

22- Brice Roger (FRA), à 2”25

24- Roy Piccard (FRA), à 2”34

29- Johan Clarey (FRA), à 2”52

39- Nicolas Raffort (FRA), à 3”64

40- Adrien Théaux (FRA), à 3”84

Il était attendu sur la descente de Bormio, il a frappé sur le super-G de la station lombarde (Italie), 24 heures plus tôt. A 28 ans et à la veille de peut-être signer un nouvel exploit (la descente a été reportée à mercredi),Une victoire historique pour l'Américain comme pourImpressionnant sur les entraînements, Cochran-Siegle, fils de la championne olympique des Jeux de Sapporo en 1972 Barbara Ann Cochran, a confirmé sa grande forme en ne laissant aucune chance à ses concurrents sur cette Stelvio verglacée sur la grande majorité. Un tracé que le natif de Burlignton (Vermont) a su dompter merveilleusement pour, et le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted, troisième à 94 centièmes du vainqueur du jour., juste derrière le Norvégien et tenant du gros globe de cristal Aleksander Aamodt Kilde. Le vainqueur du dernier classement général de la discipline conserve néanmoins le dossard rouge, au même titre qu'(37 points) sur Kilde qu'avant la course. Le skieur de Courchevel, premier Français de ce super-G de Bormio, se classeCe dernier n'avait plus connu pareil résultat en Coupe du Monde depuis sa 9eme place à Kitzbühel, il y a deux ans.Parti avec le dossard 48, le fils de Ian et neveu de Franck, champion olympique de la spécialité, a réussi l'exploit de terminer... 24eme de ce troisième super-G de l'hiver. Il en reste quatre.2- Vincent Kriechmayr (AUT), à 0”793- Adrian Smiseth Sejersted (NOR), à 0”944- Aleksander Aamodt Kilde (NOR), à 1”185- Mauro Caveziel (SUI), à 1”366- Kjetil Jansrud (NOR), à 1”377- Romed Baumann (ALL), à 1”458- Urs Kryenbuehl (SUI), à 1”489- Marco Odermatt (SUI), à 1”5010- Matthias Mayer (AUT), à 1”53...