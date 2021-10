Ski alpin - Slalom géant de Sölden (H) : Odermatt débute parfaitement la saison, Pinturault cinquième

Départ en fanfare pour Marco Odermatt ! Le Suisse de tout juste 24 ans a signé sa cinquième victoire en Coupe du Monde à l'occasion du géant de Sölden, qui s'est avéré très serré, avec les douze premiers dans la même seconde ! Troisième de la première manche, il n'a terminé que sixième de la deuxième, mais cela lui a suffi pour remporter cette toute première course de la saison, la troisième de sa carrière en géant. Il devance au final celui qui avait remporté la première manche, Roland Leitinger, de sept centièmes. A 30 ans, l'Autrichien s'offre le deuxième podium en Coupe du Monde de sa carrière, le premier en géant. A la troisième place, à dix centièmes, on retrouve le Slovène Zan Kranjec, qui monte sur son huitième podium.

Faivre craque, Pinturault dans le Top 5

Côté français, ce dimanche aura finalement été mitigé. Mathieu Faivre, le champion du monde en titre de la discipline, avait terminé deuxième de la première manche et pouvait nourrir de belles ambitions, mais il s'est manqué dans la deuxième, ne finissant qu'à la onzième place, à 98 centièmes, après avoir signé l'un des pires temps du deuxième run. Ce relatif échec a profité à son compatriote Alexis Pinturault, sixième de la première manche, qui a effectué une deuxième manche moyenne (14eme), mais cela lui suffit pour terminer cinquième, à 62 centièmes d'Odermatt. C'est le Norvégien Lucas Braathen, le vainqueur de l'an passé, qui a réussi la meilleure deuxième manche, mais comme il avait raté la première (19eme), il ne finit que septième. Marco Odermatt prend donc les 100 points de la victoire et Alexis Pinturault 45. On devrait retrouver les deux hommes dans trois semaines, à Zürs, toujours en Autriche, pour un géant parallèle.



COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE SÖLDEN (AUTRICHE)

Classement final - Dimanche 24 octobre 2021

1- Marco Odermatt (SUI) en 2'5"94

2- Roland Leitinger (AUT) à 0"07µ

3- Zan Kranjec (SLO) à 0"10

4- Gino Caviezel (SUI) à 0"39

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0"62

6- River Radamus (USA) à 0"68

7- Lucas Braathen (NOR) à 0"72

8- Luca De Aliprandini (ITA) à 0"79

9- Filip Zubcic (CRO) à 0"89

10- Rasmus Windinsgtad (NOR) à 0"92

11- Mathieu Faivre (FRA) à 0"98

...

23- Cyprien Sarrazin (FRA) à 1"80

27- Thibaut Favrot (FRA) à 2"24

...



Abandons : Matthias Mayer (AUT), Stefan Brennsteiner (AUT)