Ski alpin - Slalom géant de Sölden (H) : Odermatt mate la concurrence, Pinturault se rate

Pinturault déçoit

COUPE DU MONDE (H) / SLALOM GEANT DE SÖLDEN (AUTRICHE)

Classement final - Dimanche 23 octobre 2022



Les prétendants au gros globe de cristal ont déjà de quoi être inquiets. Marco Odermatt, le tenant du titre, est en grande forme dès le coup d'envoi de l'exercice 2022-23 ! Le Suisse a remporté la première épreuve de la saison, le traditionnel slalom géant de Sölden, en survolant la concurrence. Vainqueur de la première manche avec 41 centièmes d'avance sur Lucas Braathen,Le Suisse de toute juste 25 ans signe ainsi la douzième victoire de sa carrière en Coupe du Monde et prend, de fait, la tête du classement général et de la Coupe du Monde de géant. Zan Kranjec s'offre quand à lui son premier podium depuis deux ans, alors que Henrik Kristoffersen, qui a lui aussi commis une faute d'intérieur au début du mur, prend la troisième place à 97 centièmes du vainqueur, et débute ainsi d'une belle façon sa collaboration avec la marque de skis lancée par Marcel Hirscher et Red Bull.Côté français, ils sont deux à terminer parmi les douze premiers, mais celui qu'on pouvait attendre aux avant-postes est absent.Inquiétant pour celui qui se disait prêt à entamer cette saison avec le couteau entre les dents, contrairement à l'an passé... Le meilleur Français se nomme Thibaut Favrot (27 ans), qui signe son meilleur résultat en géant depuis mars 2021. Le skieur d'Albertville a devancé de 22 centièmes Victor Muffat-Jeandet (11eme), qui fait le plein de confiance pour son retour de blessure. Cette première course de la saison est donc mitigée pour le clan tricolore, qu'on retrouvera, si la neige est au rendez-vous, le 13 novembre à Zürs en Autriche pour un géant parallèle.2- Zan Kranjec (SLO) ) 0"763- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0"974- Lucas Braathen (NOR) à 1"105- Rasmus Windingstad (NOR) à 1"116- Tommy Ford (USA) à 1"167- Loïc Meillard (SUI) à 1"198- Alexander Schmid (ALL) à 1"379- Stefan Hadalin (SLO) à 1"3810-11-...20-24-...Joan Verdu (AND), Aleksander Aamodt Kilde (NOR)