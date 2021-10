Ski alpin - Slalom géant de Sölden (F) : Gut-Behrami devant Shiffrin lors de la première manche, Worley pas dans le coup

C'est parti pour une nouvelle saison de ski alpin, une saison qui sera olympique et donc différentes des autres. Comme le veut la tradition, la station autrichienne de Sölden accueille le slalom géant d'ouverture, et en attendant les hommes dimanche, ce sont les femmes qui ont dévalé la pente ce samedi matin, sous un beau ciel bleu. Lara Gut-Behrami, pourtant pas spécialiste de la discipline, s'en est le mieux sortie, avec son dossard n°4. La Suissesse de 30 ans, qui n'a remporté que quatre géants durant sa carrière, dont deux à Sölden (en 2013 et 2016), a signé le meilleur temps de la première manche, avec deux centièmes d'avance sur Mikaela Shiffrin, qui compte bien se remettre dans la course au gros globe après une saison 2020-21 où elle a dû se remettre du décès de son père et entraîneur (en février 2020) et où elle n'a pas participé aux épreuves de vitesse. La surprenante Autrichienne Stephanie Brunner (27 ans), partie avec le dossard n°17, a pris la troisième place à 54 centièmes de Gut-Behrami. Victorieuse du gros globe de cristal, Petra Vlhova a pris la sixième place, à 81 centièmes, et Federica Brignone, la gagnante du gros globe 2020, la 15eme à 1"52. Pour Marta Bassino, la gagnante du petit globe de la discipline la saison passée, ce fut encore pire, avec une grosse faute en milieu de course synonyme d'abandon. Cette première manche a d'ailleurs été assez catastrophique pour l'Italie, puisque sur les neuf skieuses qui n'ont pas fini la manche, quatre sont italiennes ! Worley et Frasse Sombet en deuxième manche

Côté français, on ne peut pas dire que la saison débute de la meilleure des façons. Tessa Worley (32 ans), qui participe pour la quinzième fois au géant de Sölden, qu'elle avait remporté en 2018, a skié trop en retenue et a terminé 16eme, à 1"65 de Lara-Gut-Behrami. Il va falloir cravacher en deuxième manche (à partir de 13h15) pour signer un Top 10, voire mieux. Coralie Frasse Sombet, 23eme à 2"02, verra aussi la deuxième manche, au contraire de Clara Direz, qui effectue son retour à la compétition après une embolie pulmonaire, et Doriane Escane.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE SÖLDEN (AUTRICHE)

Classement de la 1ere manche - Samedi 23 octobre 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1'02"80

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"02

3- Stephanie Brunner (AUT) à 0"54

4- Katharina Liensberger (AUT) à 0"63

5- Valerie Grenier (CAN) à 0"81

6- Petra Vlhova (SLQ) à 0"81

7- Alice Robinson (NZL) à 0"90

8- Meta Hrovat (SLO) à 0"98

9- Andreja Slokar (SLO) à 1"16

10- Ricarda Haaser (AUT) à 1"30

...



16- Tessa Worley (FRA) à 1"65

23- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 2"02

...



Non qualifiées pour la deuxième manche : Clara Direz (FRA), Doriane Escane (FRA), Ester Ledecka (RTC), Simone Wild (SUI)...

Abandons : Camille Cerutti (FRA) , Elena Curtoni (ITA), Marta Bassino (ITA), Maryna Gasienca-Daniel (POL)...