Ski alpin - Slalom géant de Kranjska Gora (F) : Shiffrin devant, Worley en embuscade

Un peu en retrait samedi, Mikaela Shiffrin était en grande forme ce dimanche matin pour la première manche du slalom géant de Kranjska Gora ! L'Américaine, partie avec le dossard 1, a donné une impression de grande facilité sur la piste slovène très glacée. Elle a devancé de 30 centièmes Marta Bassino, qui s'est imposée samedi et de 44 centièmes Michelle Gisin, qui est également montée sur le podium la veille. Au total, seulement cinq skieuses se trouvent dans la même seconde avant la deuxième manche, qui débutera à 12h15. Et parmi elles, la meilleure Française Tessa Worley, deuxième samedi. La tricolore a pourtant commis une grosse faute au milieu du parcours, ses skis ont chassé, mais elle a réussi à se rattraper pour aller signer le cinquième temps, à 96 centièmes de Shiffrin. Elle pourra donc viser le podium à l'issue de la deuxième manche. Petra Vlhova, la leader de la Coupe du Monde, a quant à elle un peu déçu, avec le huitième temps, à près d'une seconde et demie de sa grande rivale. Une deuxième Française verra la deuxième manche, en la personne de Coralie Frasse Sombet, qui s'était ratée samedi mais qui a signé le 20eme temps dimanche. Au contraire, Doriane Escané, qui s'était qualifiée pour la deuxième manche pour la première fois de sa carrière la veille, n'est pas allée au bout de la manche.

COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GEANT DE KRANJSKA GORA (SLOVENIE)

Classement de la 1ere manche - Dimanche 17 janvier 2021

Tessa Worley (FRA) à 0"96

Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3"14

Doriane Escané (FRA)

2- Marta Bassino (ITA) à 0"303- Michelle Gisin (SUI) à 0"444- Meta Hrovat (SLO) à 0"865-6- Sofia Goggia (ITA) à 1"087- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1"278- Petra Vlhova (SLQ) à 1"439- Alice Robinson (NZL) à 1"5310- Maryna Gasienica-Daniel (POL) à 1"71...20-...Camille Rast (SUI), Mélanie Meillard (CAN), Ekaterina Trachenko (RUS), Sara Hector (SUE), Katharina Truppe (AUT)..., Stephanie Brunner (AUT), Tina Robnik (SLO), Ricarda Haaser (AUT), Estelle Alphand (SUE)...