Ski alpin - Slalom géant de Courchevel : Shiffrin dominatrice, Worley 8eme

Lauréate à Courchevel en 2018 et 2019, l'air des Alpes françaises sourit à Mikaela Shiffrin. Plus rapide que toutes ses rivales, l'Américaine a dominé la première manche du slalom géant de Courchevel ce mardi avec un temps de 1'05"55. Actuellement 2eme au classement de la Coupe du monde féminine de ski alpin, la dauphine a pris une bonne option pour fondre sur l'Italienne Sofia Goggia. Celle-ci a achevé sa descente avec un retard de +1.75 secondes, la classant au 10eme rang. La première Française, Tessa Worley, est arrivée 8eme (+1.45). La seconde manche est programmée ce mardi à partir de 12h45.



COUPE DU MONDE (F) / COURCHEVEL (FRANCE)

Classement 1ère manche - mARDI 21 décembre 2021

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 1'05"55

2- Michelle Gisin (SUI) à 0"74

3- Sara Hector (SWE) à 1"03

4- Federica Brignone (ITA) à 1"06

5- Mina Fuerst Holtmann (NOR) à 1"26

6- Petra Vlhova (SVK) à 1"39

7- Maryna Ga Sienica-Daniel (POL) à 1"43

8- Tessa Worley (FRA) à 1"45

9- Ramona Siebenhofer (AUT) à 1"59

10- Sofia Goggia (ITA) à 1"75

11- Camille Cerutti (FRA) à 1"33

...

21- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3"33

31- Clara Direz (FRA) à 5"08

35- Doriane Escane (FRA) à 5"32